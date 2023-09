Bake off Italia 2023, al via oggi 8 settembre nuova stagione con Benedetta Parodi

(Adnkronos) – Torna oggi, venerdì 8 settembre, 'Bake off Italia – Dolci in Forno', il cooking show condotta sempre da Benedetta Parodi e con il trio di giudici composto da Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia. In prima serata su Real Time (canale 31), per l’undicesima edizione il sogno sarà il tema di fondo. Quest’anno, altri 16 pasticceri amatoriali avranno la possibilità di trasformare il loro sogno in realtà prendendo parte alla sfida più dolce della tv. Dovranno dimostrare le loro capacità e conoscenze sulla pasticceria classica e moderna affrontando un percorso lungo 15 puntate, ognuna caratterizzata dalle 3 classiche sfide: la prova creativa, in cui potranno dare sfogo alla loro fantasia nel reinterpretare le ricette, la prova tecnica, in cui dovranno dimostrare manualità e abilità lontano dagli occhi dei giudici – che assaggeranno le loro creazioni al buio – e la prova sorpresa, pensata per mettere alla prova la creatività e l’estro degli aspiranti pasticceri con sfide scenografiche. Anche quest’anno, il Miglior pasticcere amatoriale d’Italia verrà incoronato a Villa Borromeo d'Adda, ad Arcore. La gara si sposterà anche a Trento per un’esterna presso il MUSE – Museo delle Scienze, che farà da sfondo a una prova sorpresa tutt’altro che semplice. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata