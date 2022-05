Costo della vita, ecco le città più care al mondo: c’è anche Roma

Un nuovo studio della CIA Landlords Insurance, una società di assicurazione inglese, ha rivelato le città più care al mondo. A stabilirlo, una valutazione sullo stipendio medio mensile di 56 metropoli, insieme ai prezzi di affitto mensili e al costo della vita in generale. Con lo scopo di “rivelare dove le persone possono vivere comodamente e gestire con successo le proprie spese con il proprio reddito“.

Roma

Nella classifica delle città “meno sostenibili dal punto di vista finanziario in cui vivere”, troviamo al decimo posto Bogotà (Colombia). Qui il salario medio al mese al netto delle tasse è di 290,11 euro; il costo medio dell’affitto di un appartamento con 3 camere da letto nel centro della città di 602,54; il costo medio della vita al mese di 377,03; lo stipendio residuo dopo aver pagato l’affitto e il costo della vita di -689,45 euro.

La classifica delle città più care al mondo

Al nono posto San José, in Costa Rica, in cui i valori sono rispettivamente di 765,80; 897,35; 562,60; -694,15 euro. In ottava posizione troviamo invece Santiago del Cile, dove i costi sono i seguenti: 557,91; 696,50; 586,10; -724,69 euro. Al settimo posto Dublino (Irlanda): 3.005,65; 2.898,76; 885,60; -778,72 euro. In sesta Seoul (Corea del Sud), con 2.206,96; 2.110,65; 932,58; -837,45 euro. Al quinto posto Parigi: 2.719,06; 2.689,70; 927,89; -897,35 euro. In quarta posizione c’è Città del Messico, con 561,43; 1.128,73; 432,23; -999,53 euro.

Il podio

Sul gradino più basso del podio troviamo Lisbona, in Portogallo, con: 1.031,25; 1.617,34; 557,91; -1.144,00 euro. In seconda posizione Londra, con: 3.753,83; 4.008,71; 1.003,06; -1.257,93 euro. Al primo posto della speciale classifica, sorprendentemente ma non troppo, troviamo Roma, i cui numeri sono: 1.435,29; 2.055,44; 784,59; –1.404,75 euro.