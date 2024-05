Cometa del diavolo in arrivo, è la più bella di sempre: non perdere questa data o te ne pentirai | Prepara i popcorn

Ecco qual è l’ultimo giorno per vedere la famosa, Cometa del diavolo, uno dei corpi celesti più belli di sempre. Non dovete perdervi questa data perché potreste non rivederla mai più. Preparate telescopio e popcorn.

Non bisogna per forza essere esperti di astronomia per avere voglia di prendere un binocolo o un telescopio e perdersi nella meraviglia del cielo notturno. Questo spettacolo ci porta con la fantasia in luoghi nascosti, fatti di stelle e di corpi celesti vari. Inoltre, grazie alle applicazioni degli smartphone di ultima generazione è possibile puntare la fotocamera del telefono al cielo e capire perfettamente dove si trovano i pianeti, le costellazioni e così via.

Grazie agli studi approfonditi adibiti a questa materia, è possibile scoprire con largo anticipo quando particolari eventi saranno visibili nel cielo, stabilendo ormai con precisione, data e ora del passaggio. Ci sono poi situazioni in cui è possibile vedere tutto a occhio nudo, vi basterà cercare un punto lontano dalle luci della città, alzare gli occhi al cielo e attendere, altri che necessitano degli strumenti idonei, non per forza professionali, come per esempio il binocolo o il telescopio.

Ed è proprio grazie a questi strumenti che potrete ammirare la meravigliosa Cometa del diavolo, il cui nome non potrebbe essere più lontano dal significato che in molti le attribuiscono. Segnatevi questo giorno del calendario perché potrebbe essere l’ultima volta che la vedete.

In arrivo la Cometa del diavolo

La Cometa del diavolo o 12P/Pons-Brooks fa parte del gruppo delle comete di Halley, cioè quei corpi celesti a cadenza periodica che presentato un’orbita fortemente inclinata rispetto al piano eclittico del sistema solare. Ufficialmente scoperta nel 1812, in realtà dagli scritti trovati, i cinesi avevano scoperto questa cometa già nel 1300.

La Cometa dei diavolo è visibile in serata nel cielo nord-ovest già da aprile, dove ha raggiunto il suo perielio il 21 aprile e grazie al suo splendore, è stato possibile osservarla ad occhio nudo, soltanto per chi si è spostato in zone buie di montagna o campagna, lontani dalle fonti di inquinamento luminose tipiche della città.

Fino a quando vederla

La Cometa del diavolo o 12P/Pons-Brooks ha un periodo orbitale di 71 anni, motivo per cui, qualora vi perdeste la possibilità di vederla adesso, rischierete, in base alla vostra data di nascita, di non vederla più, visto che tornerà a passare da queste parti nell’agosto del 2095.

Per vedere questo corpo celeste dovrete necessariamente attrezzarvi con un binocolo o un telescopio e scegliere un punto abbastanza buio per poterla vedere passare, esistono anche delle app apposite che vi aiuteranno in questo obiettivo. Una piccola curiosità prima di svelarvi entro quando potrete vederla, riguardante il suo nome, il quale non c’entra nulla con ipotetici eventi nefasti che il suo soprannome potrebbe portare a credere.

Semplicemente viene chiamata Cometa del diavolo per la sua forma, la quale dopo aver subito un violento outburst, ha perso luminosità in una parte della sua superficie, rilasciando quella tipica visione di ferro di cavallo o di corna. Da qui questo nome, tra l’altro molti l’hanno soprannominata “Cometa Falcon Millenario”, riferendosi alla mitica nave di Guerre Stellari guidata da Han Solo e Chewbecca.

Per concludere, avrete tempo fino al 2 giugno 2024 per vedere la cometa, in quanto raggiungerà il punto più vicino alla Terra, prima di allontanarsi definitivamente dal Sole. Detto questo, non vi resta che preparare il popcorn, prendere il binocolo, cercare una zona notturna ideale e godervi il passaggio della 12P/Pons-Brooks.