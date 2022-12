Come scegliere il panettone? Ecco la classifica dei migliori 2022

Sarà pure un Natale dominato dalle incertezze economiche ma di certo la tradizione non si tradisce. Impossibile pensare che il panettone non sarà sulle tavole degli italiani. Ma come scegliere un buon panettone nelle giungle delle offerte del supermercato? Ci ha pensato Altroconsumo, che ha messo alla prova 11 panettoni presenti all’interno dei supermercati italiani: ogni panettone è stato analizzato attraverso analisi di laboratorio e prove di assaggio.

Le analisi di Altroconsumo

Per stilare la classifica dei migliori panettoni, Altroconsumo ha provveduto a tutta una serie di analisi di laboratorio, a cominciare da quella che calcola la materia grezza presente nell’impasto, dove deve esserci rigorosamente burro e nient’altro.

Il burro deve essere pari ad almeno il 16% sulla materia secca, eliminando l’umidità, i canditi e le uvette. Il risultato principale è che dalle analisi di laboratorio non è emersa alcuna sorpresa, anche se in un paio di casi il tenore in burro è risultato al limite rispetto alla quantità minima richiesta dalla legge. Nessun panettone analizzato in laboratorio da Altroconsumo, inoltre, ha mostrato la presenza di muffe e lieviti.

L’assaggio

Dopo le analisi di laboratorio, i panettoni sono stati assaggiati sia dagli esperti che da una giuria composta da normali consumatori. Di fronte agli esperti i panettoni sono stati presentati senza confezione, in modo tale da non poter essere riconosciuti.

I primi in classifica

Al primo posto troviamo Vergani il panettone di Milano: lo storico marchio milanese ha ottenuto 71 punti, sinonimo di qualità ottima, superando in maniera brillante sia i test in laboratorio che le prove di assaggio e conquistando all’assaggio gli esperti e i consumatori.

Seconda posizione per Le Grazie (Esselunga) Panettone classico che ha ricevuto 70 punti in base alla ricerca condotta da Altroconsumo che lo ha premiato anche come miglior acquisto per il suo costo contenuto, 4,99 euro a confezione.

Al terzo posto nella classifica dei migliori panettoni d’Italia troviamo Tre Marie il panettone milanese che spicca per l’ottima qualità dei suoi ingredienti ed è stato molto apprezzato soprattutto dai pasticceri.

Il prezzo e il regolamento dei panettoni

Il prezzo dei panettoni è aumentato e non a caso fanno parte di quei prodotti che porteranno gli italiani a spendere di più a Natale 2022: per acquistare un panettone da un chilo si spenderà oltre un euro in più rispetto all’anno precedente.

Considerato un vero e proprio simbolo della tradizione natalizia, il panettone è vincolato da regole stabilite nel 2005 con un decreto interministeriale che ne tutela le qualità: chi non le rispetta non può fregiarsi del nome panettone.

La classifica completa:

1 Vergani il panettone di Milano

#2 Le Grazie (Esselunga) Panettone classico

#3 Tre Marie il panettone milanese

#4 Bauli Il Panettone Classico

#5 Carrefour Panettone

#6 Il Viaggiator Goloso Panettone

#7 Balocco Il Mandorlato

#8 Paluani panettone soffice ricetta classica

#9 Maina Il Gran Nocciolato

#10 Motta Il panettone originale

#11 Melegatti Panettone Tradizionale

