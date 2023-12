Come scegliere il gadget personalizzato in base alla propria attività?

Nella scelta del gadget personalizzato, non si può fare un errore in particolare, ovvero non considerare il proprio settore di appartenenza

I gadget personalizzati sono amatissimi da tutti, perché sono utili, esteticamente interessanti e catturano l’attenzione dei potenziali clienti. Li apprezzano, dunque, i clienti quanto gli imprenditori stessi che magari stanno valutando un modo concreto per sponsorizzare la propria azienda. Ma come scegliere il gadget personalizzato? Quali sono i fattori che influenzano la decisione finale?

Dobbiamo ricordare di propendere per un gadget pertinente al proprio settore e che magari rifletta i valori dell’azienda – ad es. gadget sostenibili – così da incuriosire davvero il pubblico. Dal portachiavi ecologico in legno fino alle tote bag personalizzate, diamo una panoramica di consigli concreti per gli imprenditori.

L’uso dei gadget personalizzati per le aziende

Ancora oggi, nonostante l’avvento del digital, i gadget personalizzati svolgono un ruolo fondamentale nella promozione delle aziende, del logo, del marchio, dell’identità, in quanto creano un senso di appartenenza, oltre, naturalmente, ad aumentare la visibilità del marchio. Quando un cliente utilizza un gadget personalizzato, come una tote bag o una tazza con il logo, diventa una sorta di ambasciatore del marchio, promuovendolo in modo indiretto agli altri.

La forza di questo strumento del marketing offline risiede proprio qui: scegliendo con attenzione il proprio gadget, mettendo al primo posto caratteristiche come la qualità, l’utilità e l’estetica, le aziende possono ottenere un ritorno di immagine senza precedenti.

Il primo passo? Comprendere il proprio target

La prima regola è di non scegliere a “caso”, guidati dal proprio istinto. Come per ogni strategia di marketing, è a dir poco indispensabile valutare il proprio target di riferimento. Chi sono i nostri clienti? Sicuramente li conosciamo, perché abbiamo già ben chiaro a chi vendiamo prodotti e servizi. Approfondendo i loro interessi ed esigenze, possiamo selezionare un gadget attraente e utile al contempo.

Le aziende che si rivolgono a un pubblico giovanile sanno che i powerbank rappresentano un prodotto indiscutibilmente pratico per loro. Chi vende specialità culinarie può valutare di propendere per cioccolatini o caramelle personalizzate su Gift Campaign, che dà l’opportunità di valutare diversi prodotti dolciari, ideali per ingolosire la clientela. Se il pubblico di riferimento è composto da imprenditori, suggeriamo invece accessori per scrivania o taccuini personalizzati.

Tante tipologie di gadget a disposizione

Per un lunghissimo periodo, abbiamo osservato gadget piuttosto semplici: utili certo, ma dopo l’ennesima penna con il logo del dentista di fiducia, alla fine tutti ci siamo un po’ stancati. Al giorno d’oggi possiamo fare affidamento a diversi gadget, ben diversi rispetto al passato. Anche le penne personalizzate sono cambiate: sono state modernizzate, perché i tempi cambiano, e non ci si deve mai far trovare impreparati.

Pensiamo alle borse o agli zaini. In particolare, le borse sono diventate un enorme punto di riferimento per i negozi di abbigliamento e non solo. Perché? Non promuovono solamente il brand, ma anche un valore, che è quello della sostenibilità, dal momento in cui possono essere tranquillamente riutilizzate dalla clientela durante il loro shopping quotidiano.

Grande spazio viene dato ai gadget tecnologici, dalle chiavette USB alle cuffie, dai powerbank ai mouse. La parola d’ordine? Personalizzazione. Non solo: enorme utilità. Questi gadget sono ideali per coloro che vengono dispositivi tech, e rappresentano un mezzo concreto per stupire la clientela e per promuovere la fidelizzazione stessa.

Che dire dell’abbigliamento personalizzato? Magliette, felpe, cappelli, guanti, sciarpe. Ormai si può davvero trovare di tutto, ma in questo caso suggeriamo di controllare assolutamente la qualità. Il logo, inoltre, deve essere assolutamente ben visibile. È un requisito a dir poco indispensabile.

I fattori da considerare nella scelta di un gadget personalizzato

Nella scelta del gadget personalizzato, non si può fare un errore in particolare, ovvero non considerare il proprio settore di appartenenza. Questo è un fattore che ha un suo peso, poiché ci permette di conquistare più clienti, e soprattutto di donare loro un gadget realmente utile. In breve: non corriamo il rischio di sbagliare.

Un altro fattore a dir poco importante è la qualità. Bisognerebbe investire in gadget che durino nel tempo, poiché ricordiamo che sono un potenziale veicolo pubblicitario. I clienti dovrebbero usarli per diverso tempo, così da assicurare il ritorno di immagine.

Il gadget risolve un problema? Soddisfa un bisogno? Facciamoci queste domande. Un imprenditore ha sempre bisogno di una penna, così come un amante dello shopping non rinuncia mai a una tote bag super comoda e trendy da portare sempre con sé all’occorrenza.

Veniamo al design, altro argomento “spinoso”. Il logo dovrebbe non solo essere ben visibile, ma dovrebbe assolutamente catturare l’attenzione del pubblico. Il gadget unisce l’estetica all’utilità, e di conseguenza, grazie alle opzioni di personalizzazione, possiamo realizzare qualcosa di unico, di originale, di spiritoso, addirittura, di creativo.

Infine, non dimentichiamo mai di dare uno sguardo approfondito alle tendenze del momento. Per esempio, i gadget in legno soddisfano l’ideale estetico e sostenibile. I gadget ecologici, in particolar modo, permettono alle aziende di sponsorizzare il proprio logo e di comunicare un messaggio efficace: il proprio sostegno all’ambiente. E non è poco.