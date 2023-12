Come sbloccare un iPad disabilitato senza codice e ID Apple?

Se hai dimenticato il codice di accesso del tuo iPad o lo hai inserito erroneamente più volte, il tuo tablet potrebbe essere stato disabilitato. In questa situazione, non sarà possibile utilizzarlo fino a quando non verrà sbloccato. Per effettuare lo sblocco, sarà necessario utilizzare informazioni aggiuntive, incluso l’ID Apple associato al tuo account.

In assenza di tali informazioni, l’unico modo per sbloccare l’iPad senza codice, l’ID Apple o altre credenziali, è tramite l’uso di un software professionale di sblocco, come Tenorshare 4uKey, in grado di aggirare qualsiasi forma di protezione integrata su iPhone e iPad.

Perché il tuo iPad è disabilitato?

Quando l’iPad è disabilitato, di solito appare un messaggio che indica il tempo di attesa prima di poter reinserire nuovamente il codice di accesso. In alcuni casi, se il numero di tentativi errati è elevato, potrebbe richiedere il ripristino dell’iPad attraverso iTunes o direttamente dal tablet. In aggiunta, come ulteriore misura di sicurezza nel caso di furto o accessi non autorizzati, l’utente ha la possibilità di impostare un limite di tentativi errati di inserimento del codice. Una volta superato questo limite, il dispositivo si inizializzerà in automatico, garantendo la protezione dei dati personali dell’utente.

Il tuo iPad potrebbe essere disabilitato per diverse ragioni, come ad esempio:

Se il codice di accesso viene inserito ripetutamente in modo errato, il dispositivo si disabiliterà come misura di sicurezza per proteggere i dati contenuti.

Se dimentichi il codice di accesso e provi a inserire una sequenza errata più volte, il dispositivo potrebbe disabilitarsi.

Alcuni problemi tecnici o errori nel sistema operativo possono portare alla disabilitazione del dispositivo.

In casi più rari, un errore durante il ripristino o l’aggiornamento del software potrebbe causare la disabilitazione del dispositivo.

Hai acquistato un iPad usato e disabilitato dal vecchio proprietario (molto frequente).

Come sbloccare iPad disabilitato senza iTunes?

In assenza dell’ID Apple, la procedura di sblocco di un iPad disabilitato diviene impraticabile, poiché durante il processo, iTunes o Finder, ad un certo punto richiedono un codice identificativo che non è a disposizione dell’utente. Pertanto, l’iPad rimarrà in uno stato di blocco.

In questo contesto, l’unica opzione per sbloccare un iPad senza l’ID Apple è l’utilizzo di software di terze parti come Tenorshare 4uKey. Questo programma, basato su algoritmi di intelligenza artificiale supportati dalle API Apple, è in grado di rimuovere le protezioni da iPhone e iPad, consentendo l’accesso anche in assenza di ID Apple, passcode, Touch ID o Face ID.

Sicurezza prima di tutto.

Tuttavia, è essenziale sottolineare che Tenorshare 4uKey, come misura di sicurezza supplementare, non facilita l’accesso ai dati interni dell’iPad senza codice o ID Apple al fine di prevenire l’accesso non autorizzato. La sua funzione principale è quella di sbloccare l’iPad senza codice ripristinandolo alle impostazioni di fabbrica, permettendo all’utente di configurare un nuovo ID Apple successivamente al riavvio del dispositivo.

Caratteristiche di Tenorshare 4uKey:

Rimuove il blocco schermo: Tenorshare 4uKey può rimuovere qualsiasi tipo di blocco dello schermo, inclusi PIN, password, sequenze, Face ID e Touch ID.

Tenorshare 4uKey può rimuovere qualsiasi tipo di blocco dello schermo, inclusi PIN, password, sequenze, Face ID e Touch ID. Rimuove l’ID Apple: Tenorshare 4uKey può rimuovere l’ID Apple da iPadOS senza la password.

Tenorshare 4uKey può rimuovere l’ID Apple da iPadOS senza la password. Elimina il codice di tempo di utilizzo : 4uKey può rimuovere il codice di tempo di utilizzo da iPad.

: 4uKey può rimuovere il codice di tempo di utilizzo da iPad. Bypassa il blocco MDM: può bypassare la fastidiosa protezione MDM.

può bypassare la fastidiosa protezione MDM. Facile da usare: Tenorshare 4uKey è facile da usare, con una procedura che ti guida passo dopo passo attraverso il processo di sblocco.

Come sbloccare iPad senza codice con Tenorshare 4ukey:

Passaggi preliminari:

Scarica e installa Tenorshare 4ukey per iOS su Windows o macOS.

Chiudi tutti i programmi aperti sul PC.

Concedi le autorizzazioni ad iPad, se richieste.

Se l’iPad non viene riconosciuto dal PC, segui le guide:

Passo 1. Collega al computer l’iPad senza ID Apple, ed in sequenza:

Clicca su [Inizia a sbloccare]. Nella schermata successiva clicca su [Inizia].

Passo 2. Scarica o importa il firmware compatibile con lo sblocco del tuo iPad.

Clicca su [Scarica] quando ti viene chiesto. Oppure scarica il Firmware manualmente [Clicca qui]. Attendi che il firmware venga scaricato.

Passo 3. Una volta completato il download:

Fai clic su [Inizia a Rimuovere] per rimuovere il codice da iPad. Attendi pochi minuti, affinché 4Ukey completi la procedura di sblocco. Puoi configurare l’iPad come nuovo o ripristinare un backup.

Sbloccare iPad senza ID Apple e codice, differenze tra 4uKey e iTunes.

Semplicità: Tenorshare 4uKey offre un’interfaccia intuitiva e una procedura guidata che semplifica il processo di sblocco dell’iPad senza richiedere competenze tecniche particolari. Rimozione di varie restrizioni: 4uKey non solo permette di bypassare il codice di accesso, ma è in grado di superare altre restrizioni come l’ID Apple, Touch ID, Face ID o le password di blocco schermo. Flessibilità: Rispetto a iTunes, Tenorshare 4uKey è più versatile nel trattare con diverse situazioni di blocco sull’iPad, fornendo soluzioni più ampie e adatte a diversi scenari di blocco. Efficienza e precisione: 4uKey è notevole per la sua rapidità nel rimuovere le restrizioni senza compromettere i dati presenti sull’iPad (in alcuni casi). Sblocco senza ulteriori credenziali: A differenza di iTunes, Tenorshare 4uKey è in grado di sbloccare un iPad senza richiedere altre credenziali aggiuntive o informazioni, offrendo un approccio più completo e indipendente nel ripristino dell’accesso al dispositivo.

