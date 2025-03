Ci passi e ti accorgi che stai attraversando la SVIZZERA del Lazio | Posto che lascia tutti a bocca aperta, patrimonio inestimabile

Sembra di stare tra i monti della Svizzera, ma sei solo a pochi chilometri da Roma. Ecco dove si trova questo angolo paradisiaco.

Il Lazio non smette mai di stupire perché ha tanto da offrire sia da un punto di vista storico-culturale che gastronomico. Chi ama ampliare il proprio sapere e assaporare i piaceri della tavola ha l’imbarazzo della scelta.

Non sono esclusi dal discorso coloro che vogliono andare alla ricerca dei luoghi meno conosciuti non molto distanti dalla capitale. A tal proposito c’è un comune unico nel suo genere.

Qual è uno dei tanti motivi? La presenza della villa dell’imperatore Traiano (98-117). Attualmente è un sito archeologico visitato da tantissime persone assetate di conoscenza. Immagini, pitture e stucchi sono elementi caratteristici di ogni stanza possibili da ammirare con i propri occhi.

Come se non bastassero questo paesaggio ricorda molto quello della Svizzera perché è immerso completamente nella natura. Se vuoi recarti qui approfitta degli eventi più importanti, ovvero la Festa del Patrono il 23 aprile e 23 agosto e il Pellegrinaggio al santuario della SS. Trinità a Vallepietra. Molti avranno già capito di quale si sta parlando.

Un comune che ricorda la Svizzera, ma si trova nel Lazio

Si tratta di un comune di circa 1.220 abitanti ed è situato in una nota località turistica di montagna dall’aspetto prettamente alpino. In questo territorio spiccano i Monti Affilani con le cime del Monte delle Pianezze. Per questo motivo c’è un clima tendenzialmente freddo durante la stagione invernale e le estati sono calde, ma non vanno oltre i 30°.

È stato citato per la prima volta in alcuni documenti che risalgono al 720 d.C. Il nome deriverebbe da quello di una concubina dell’imperatore Claudio, esponente della dinastia Giulio-Claudia. Nel 1872 Vittorio Emanuele II cambiò la denominazione del paese e attualmente il sindaco è Luca Marocchi.

Un comune con una storia alle spalle e non solo

Questo comune non è altro che Arcinazzo Romano, un posto a dir poco incantevole per via dei suoi bellissimi paesaggi dove dominano i colori della natura. Tuttavia non è solo questo, dato che è possibile visitare alcuni monumenti religiosi come la Chiesa di Santa Maria Assunta, di San Giovanni della Croce, di Sant’Antonio Abate e la Cappella di Santa Lucia. Per quanto riguarda gli architetture militari ci sono i resti di una torre medievale.

È anche possibile visitare il museo che ha al suo interno i reperti più significativi che sono stati ritrovati durante le attività di scavo. Ci sono elementi architettonici e molti oggetti esposti che testimoniano la vita quotidiana delle persone che un tempo hanno popolato questo luogo.