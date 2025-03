A Roma si celebra la FESTA PIÙ ATTESA DELL’ANNO e nessuno lo sapeva | Questa la data dell’evento, guai a perderselo

La festa dedita a una delle bevande più amate in assoluto si svolgerà a breve. Andiamo a scoprire dove e quando potrai assaporare del buon vino…e non solo.

Sul sito romatoday.it vengono riportati quotidianamente degli eventi più unici che rari. In questo caso non si può non menzionare quello dedito al vino. Sarà possibile bere un calice in compagnia di amici.

Innanzitutto occorre precisare che non bisogna eccedere con il suo consumo, in quanto la dose raccomandata è di 300 ml al giorno (pari a 2 bicchieri) per gli uomini e la metà per le donne. Quello italiano più venduto è il Lambrusco e a seguire ci sono tanti altri che deliziano il palato.

I più famosi in Italia sono il Chianti, il Brunello di Montalcino, il Prosecco, il Franciacorta, il Barolo, l’Amarone della Valpolicella e il Montepulciano d’Abruzzo. Non ci crederai, ma potrai gustarli tutti in tre giorni consecutivi!

L’evento in questione, precisamente la XIII edizione di Enotica – Festival del vino e dell’Eros, si svolgerà in Forte Prenestino in via Federico Delpino 70 dal 14 al 16 marzo 2025 e per accedere occorrono solo 5 euro! Per avere altre informazioni si deve cliccare sul sito enotica.it o basta semplicemente proseguire nella lettura.

Nel Lazio potrai assaporare la bevanda del Dio Bacco

Sarà possibile degustare non solo del buon vino, ma anche mangiare del cibo di prima qualità provenienti da ogni angolo del nostro Paese. Un ottimo connubio fra odori e sapori che faranno estasiare coloro che decideranno di partecipare all’evento. È il tredicesimo anno che nel Lazio si riuniscono i produttori di queste prelibatezze con lo scopo di rendere omaggio alla propria attività.

In realtà c’è anche un altro obiettivo da raggiungere, cioè tramandare da una generazione all’altra l’amore per la terra da coltivare senza sfociare nello sfruttamento delle sue risorse. Il programma è stata riportato nel sito menzionato.

Ecco tutte le informazioni sulla Festa del vino

Venerdì 14 marzo dalle 17.00 alle 22.00, sabato dalle 15.00 alle 21.00 e domenica dalle 14.00 alle 20.00. L’official Artwork sarà Debora Malis e sul grande palco si esibiranno Diafrik feat Antonello Salis, Lili Refrain e Nubras. Tutte le tre giornate ci sarà anche la musica di Radio Torre Sound System.

Domenica ci sarà un momento dedito al divertimento, il Buttamola in Caciara, che sicuramente sarà gradito da grandi e piccini. Infine le degustazioni saranno accompagnate dalla musica di Mario Dread. Ovviamente si consiglia di recarsi il più presto possibile altrimenti si rischia di non accedere qualora si dovesse superare il numero consentito di partecipanti.