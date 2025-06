Certificato medico a pagamento, da luglio se stai male sborsi 50€: lo paghi anche dal tuo medico | Nessuna agevolazione se stai a casa

Dal mese prossimo non sarai più protetto da nessuno: il medico si farà pagare il certificato e lo farà a caro prezzo.

Il certificato medico è uno strumento essenziale per conferire liceità alle proprie condizioni di salute in ambito amministrativo. È utile per coloro che devono assentarsi rispetto al solito, ma anche per quelli che devono prendere parte all’una o l’altra competizione sportiva.

In generale però, il certificato viene richiesto quando si sta male. Uno dei motivi per cui è stato spesso oggetto di discussione è che sembrava quasi uno scudo per molti studenti per compiere assenze ingiustificate. Attraverso il certificato, accadeva invece la magia: quei giorni persi non contavano più.

Il mondo della burocrazia italiana in merito sta però adesso subendo un’ulteriore mutazione. Adesso questi certificati non vengono rilasciati a titolo gratuito, ma sono a pagamento. Dunque, la frustrazione è doppia: non solo si sta male, ma si deve anche pagare per attestarlo.

La frustrazione della lentezza

In un mondo come quello attuale, ammalarsi non solo è frustrante per una questione di salute, ma anche perché si ha come l’impressione di star perdendo tempo prezioso. Tutto è veloce, tutto richiede una sorta di performance da parte nostra. Anche quando si sta male, il primo pensiero non è riposare, ma capire come recuperare poi.

Tutto viaggia alla velocità della luce e le persone hanno un solo terrore: rimanere indietro. Restare indietro rispetto ad altri colleghi o rispetto a una tabella di marcia che è stata imposta dall’alto da convenzioni e luoghi comuni. Andare avanti nonostante tutto. E così si finisce per ammalarsi lo stesso.

Certificato medico a pagamento

Money.it ha diffuso le informazioni in merito. È tutto vero: il certificato si paga. Ma attenzione, la situazione è più intricata di così. Il rilascio di certificati medici da parte del medico di base varia in base alla finalità della richiesta: alcuni sono gratuiti, altri a pagamento. La distinzione dipende dalla copertura del Servizio Sanitario Nazionale, che garantisce solo determinati certificati, come quelli per l’assenza lavorativa.

In altri casi, considerati prestazioni non convenzionate, è previsto un costo a carico del paziente. Secondo un’indagine di Altroconsumo del 2025, il 66% delle certificazioni sportive non agonistiche richieste al medico di famiglia è fornito gratuitamente. Per il restante 34%, il prezzo oscilla tra i 30 e i 60 euro. Anche alcune strutture private, come palestre e centri sportivi, offrono pacchetti comprensivi di visita medica ed elettrocardiogramma, con tariffe comprese tra i 35 e i 50 euro, per una media attorno ai 40 euro.