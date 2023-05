Caso plusvalenze: ufficiale, -10 punti alla Juventus dalla Corte federale d’appello FIGC

Enrico Salvi

Laureato in Scienze Politiche presso l’"Università degli studi di Teramo" e in “Media, comunicazione digitale e giornalismo” presso l’Università “La Sapienza” di Roma. Redattore per "Qui Italia", "Thelastcorner.it" e "SuperNews", speaker radiofonico in entrambe le radio universitarie, è appassionato di sport, ma segue con interesse anche politica, economia e musica.