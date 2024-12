Carrelli della spesa, ora ti TRUFFANO con il trucco della monetina | In questa città sono in allarme, controlli ovunque

D’ora in poi bisogna stare attenti al supermercato perché i truffatori stanno agendo in questo modo. Ecco cosa devi fare per evitare il peggio.

Oggigiorno non bisogna mai abbassare la guardia perché qualcuno potrebbe approfittarne per farla franca a spese degli altri. Ultimamente si sta utilizzando il dispositivo cellulare per cercare di svuotare le carte di credito altrui. Un esempio? L’sms phishing.

Esso consiste nel segnalare un problema con le carte di credito e al suo interno c’è anche un link su cui si invita a cliccare per risolverlo. In realtà è un modo per permettere agli hacker di accedere ai dati personali e in poco tempo avverrà il raggiro.

Poi ci sono altri truffatori che decidono di intervenire in prima persona per poi dileguarsi in una manciata di secondi. Di recente tante sono state le segnalazioni di furti che avvengono con lo stesso modus operandi.

Secondo quanto riportato sul sito mamelipalestrina.it sembra che ci sia una nuova truffa messa in atto al supermercato. Stavolta i malintenzionati ricorrono a una semplice monetina. Andiamo a scoprire in cosa consiste.

Basta una monetina per privare qualcuno del proprio denaro

Molto diffusa è la truffa della monetina collocata nella maniglia dello sportello dell’auto. Il proprietario crede di aver chiuso correttamente lo sportello, ma in realtà non è così. Una volta allontanato, i ladri entrano in azione e possono rubare ciò che è all’interno dell’auto.

Coloro che notano questa anomalia non devono agire individualmente, bensì contattare le Forze dell’Ordine che sapranno sicuramente cosa fare per evitare dei finali spiacevoli. Ed è proprio con lo stesso strumento che stavolta i truffatori hanno deciso di mettere in atto il loro piano malefico nei pressi dei supermercati.

Ecco cosa fare per evitare di essere vittima di questa truffa

In poche parole chi ha riempito il carrello della spesa e si reca presso la propria auto può imbattersi in qualcuno che indica delle monete cadute a terra. Pensando che siano le proprie, si abbassa lo sguardo per verificare e in quel frangente terzi intervengono per rubare la borsa o tutto ciò che c’è di valore all’interno del veicolo. Una delle tante denunce arrivate in questura c’è quella di una donna che ha raccontato di essere stata privata delle sue carte di credito con questa modalità.

Purtroppo è una truffa che viene messa sempre più in pratica in tutta Italia. Vengono presi di mira soprattutto gli anziani perché sono i bersagli più semplici da raggirare. Per questo motivo si consiglia di andare in compagnia a fare la spesa oppure semplicemente ignorare coloro che parlano di monetine.