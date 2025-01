Fisco, finalmente lo Stato ci ripensa e ora cambia le regole | Con il metodo AZZERA debiti dormi sereno, richiedilo subito

Non è possibile: adesso lo stato sembra davvero dalla tua parte contro ogni pronostico. Scopri come fare.

Diciamocelo: il Natale è il periodo in cui i buoni propositi per risparmiare vanno in vacanza. È impossibile resistere alla tentazione di fare regali, organizzare pranzi sontuosi, decorare casa come in un film di Natale americano e magari concedersi quell’autoregalo che ci fa dire “Me lo merito”.

Ed ecco che i debiti cominciano a crescere. Ma il problema è che, mentre gli addobbi scintillano e la carta da regalo vola, il conto in banca si svuota. E se per un attimo ci illudiamo che a gennaio troveremo una soluzione, sappiamo tutti come va a finire: il mese arriva con l’estratto conto che sembra un bollettino di guerra.

Morale della favola? Il Natale è una gioia, ma spesso anche un incubo finanziario. Soprattutto con i tempi che corrono, con l’inflazione galoppante e gli esercenti che alzano i prezzi di qualsiasi bene, nonostante gli stipendi siano sempre gli stessi in stagnazione.

Spese natalizie: un tour de force

Le spese natalizie sono un vortice. Tra regali per parenti, amici e colleghi, il budget si volatilizza in un attimo. E non parliamo dei cibi per la cena della Vigilia e il pranzo di Natale: pesce fresco, dolci tradizionali, vini e spumanti. Insomma, una fortuna.

E chi riesce a resistere agli sgarri? Un drink in più all’aperitivo di Natale, una fetta extra di panettone, e voilà, ci ritroviamo a gennaio con la pancia piena e il portafoglio vuoto. Non c’è scampo: Natale è l’arte di esagerare e noi siamo gli artisti perfetti.

Il nuovo provvedimento per azzerare i debiti

Buone notizie per chi a Natale ha esagerato non solo con i regali, ma anche con i debiti. A partire dall’1 gennaio 2025, lo Stato introdurrà un nuovo sistema per gestire i debiti fiscali grazie al decreto delegato sulla riscossione. Questo provvedimento, approvato lo scorso luglio, promette di rivoluzionare il modo in cui i contribuenti affrontano le loro difficoltà economiche, offrendo piani di rateizzazione più flessibili e su misura.

Per debiti fino a 120.000 euro, basta una semplice richiesta per accedere a piani di dilazione che possono arrivare fino a 120 rate mensili. Le condizioni diventano ancora più vantaggiose per chi dimostra di essere in difficoltà economica. Inoltre, il numero massimo di rate varierà a seconda dell’anno di presentazione della domanda: fino a 84 rate per il 2025-2026, 96 per il 2027-2028 e 108 dal 2029 in poi. La notizia l’ha diffusa mamelipalestrina.it.