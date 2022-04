Carmen Di Pietro: chi è, età, film amori e vita privata

Tra i personaggi più in vista nei salotti televisivi italiani, Carmen Di Pietro ha un ruolo di primo piano. Andiamo a scoprire gli aspetti più o meno conosciuti della showgirl nativa della Lucania, a partire dal suo vero nome. Carmen Di Pietro in posa

Carmen Di Pietro: la sua biografia e gli esordi

Carmela Tonto all’anagrafe, in arte Carmen Di Pietro, nasce a Potenza, in Basilicata, il 24 maggio 1965. Figlia di ferroviere, subisce subito un lutto familiare: la sua unica sorella, Maria, muore a soli tre anni.

Cambia subito città per esigenze lavorative del padre: la famiglia si trasferisce prima a Bologna, dove frequenta l’asilo, e successivamente a Salerno. Qui frequenta le scuole elementari e superiori, conseguendo il diploma di scuola superiore all’Istituto Magistrale Regina Margherita nel 1983. Comincia la carriera di modella viaggiando tra Londra, Roma, Milano, Parigi e Madrid.

Prima il cinema, poi la tv

Nel 1986 inizia la carriera di attrice e a cavallo del decennio è spesso al cinema. In 8 anni partecipa a 17 pellicole, diventando famosa per ruoli nel genere erotico italiano, come i film diretti da Tinto Brass e Il diavolo nella carne e Ossessione fatale, di Joe D’Amato.

A metà degli Anni Novanta approda in tv, facendo il suo esordio come valletta nelle trasmissioni di Gianni Ippoliti: Le sfumature di Ippoliti (Rai 1) e Spazio Ippoliti (Rai 3). Comincia a frequentare i salotti televisivi, distinguendosi per il suo fare ironico, molto diretto e senza fronzoli. È spesso ospite del Maurizio Costanzo Show, ma frequenta in qualità di showgirl e opinionista tutti i più importanti contenitori di intrattenimento di Rai e Mediaset.

Dal 2001 al 2002 è presenza fissa a La vita in diretta, su Rai 1 e a L’Italia sul 2 (Rai 2). Dal 2004 al 2007 partecipa ai programmi di Teo Mammucari Libero (Rai 2) e Distraction (Italia 1). Nel 2005 è nel cast di Domenica in, dal 2011 al 2013 è opinionista nel programma di Rai 1 Verdetto finale, mentre per tutto il 2014 è ospite di Barbara D’Urso in Pomeriggio Cinque su Canale 5. Nel 2021 è ospite speciale di una puntata della trasmissione La pupa e il secchione ed entra nel cast fisso di Avanti un altro, il pre-serale di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis.

Tutti i reality di Carmen Di Pietro

Da buona frequentatrice delle trasmissioni televisive di intrattenimento partecipa a diversi reality show. Nel 2004 è tra i protagonisti della seconda edizione dell’L’isola dei famosi, su Rai2 dove Carmen viene eliminata alla quinta puntata. La sua partecipazione viene ricordata per aver diviso Antonella Elia e Aida Yespica in una delle litigate più famose del programma. Nel 2017 partecipa come concorrente alla seconda edizione del Grande Fratello VIP, in onda su Canale 5, condotto da Ilary Blasi.

Ora Carmen Di Pietro è pronta a rilanciarsi ed è in gara all’Isola dei Famosi insieme al figlio Alessandro.

Vita privata di Carmen Di Pietro: il matrimonio con Sandro Paternostro

Carmen Di Pietro ha una vita privata e sentimentale molto chiacchierata. Suscitò scalpore la relazione con lo storico corrispondente Rai da Londra Sandro Paternostro, culminata con il matrimonio dopo 5 anni di fidanzamento. Il clamore era legato alla differenza d’età – lui aveva infatti 76 anni, mentre lei soltanto 33 – ma anche per l’ostilità dei figli di Paternostro.

Rimasta vedova il 23 luglio 2000, Carmen ha dichiarato di non volersi risposare per non perdere la cospicua pensione di reversibilità del defunto marito. Tuttavia ha una relazione molto importante con Giuseppe Iannoni, da cui nascono due figli: Alessandro, nato nel 2001 e Carmelina nata nel 2008. La relazione con Iannoni è terminata nel 2016 e al momento, non è legata sentimentalmente a nessuno.

Curiosità

Nel 1997 ebbe molta risonanza la sua dichiarazione inerente l’esplosione di una delle sue protesi al seno durante un viaggio in aereo a causa della forte pressurizzazione della cabina. Qualche anno fa dichiarò anche di aver avuto una relazione una relazione con Diego Armando Maradona. Carmen Di Pietro, negli ultimi anni, ha ritrovato popolarità grazie ai social e alle… poesie. Si è dilettata in alcuni video su Youtube dove recita alcune delle più famose poesie italiane con un tono dubitativo, in un misto tra serietà e ironia, apprezzato dai follower. Questo tipo di performance è al centro del suo ruolo nella trasmissione Avanti un altro.

© Riproduzione riservata