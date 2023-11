Carlotta Mantovan, il buongiorno è dei più belli: chi le fa compagnia nel letto | Coccole e baci sotto le lenzuola

Carlotta Mantovan si è mostrata ai follower nel letto in dolce compagnia. È sicuramente uno dei momenti più belli della sua vita che avrà modo di vivere per tanto e tanto tempo

Nata a Venezia il 26 dicembre 1982, Carlotta Mantovan è una conduttrice televisiva e giornalista con un passato da modella. Dotata di una bellezza indiscussa, ha partecipato alle finali nazionali di Miss Italia 2001 e si è piazzata al secondo posto. Successivamente ha scritto per Il Gazzettino e ha iniziato a frequentare la facoltà di Scienze della Comunicazione a Trieste.

Nel 2002 ha partecipato alle selezioni di Veline per Striscia la notizia ed è arrivata in semifinale. Tuttavia non ha mai messo da parte il lavoro. Nel suo curriculum si possono leggere anche Tutta salute su Rai 3 nel 2018 e Portobello con Antonella Clerici su Rai 1.

Adesso si sta mettendo alla prova a Ballando con le stelle di Milly Carlucci. Sta riscuotendo un grande successo e il merito è senza dubbio del ballerino professionista Moreno Porcu che sta facendo emergere il suo talento nella danza.

Purtroppo nel 2018 il compagno di vita Fabrizio Frizzi è venuto a mancare. Da allora lei si dedica anima e corpo al lavoro e ai suoi effetti più cari, come ha dimostrato in uno degli ultimi post pubblicati su Instagram.

Carlotta Mantovan si mostra ai follower sul letto e…non è sola

Quando ha partecipato al concorso Miss Italia 2001 Fabrizio Frizzi faceva parte del programma televisivo ed è lì che si sono conosciuti. Si è trattato di amore a prima vista per il conduttore che ha deciso di convolare a nozze il 4 ottobre 2014.

Il destino avverso ha voluto che i due si separassero a causa di un’emorragia cerebrale di lui. Dopo quello spiacevole episodio la Mantovan con il tempo è riuscita ad affrontare il dolore e il merito è anche di una persona speciale.

Baci, coccole e tanto amore con una compagnia speciale

La foto in questione risale a una settimana fa e Carlotta Mantovan ha scattato una foto tra le lenzuola di mattina con la figlia, della quale ovviamente non ha mostrato il volto. Un buongiorno speciale quando si tratta di avere accanto una persona importante. Nei commenti si possono leggere belle parole inerenti soprattutto alla sua esperienza televisiva nello show della Rai.

“Mi hai commossa profondamente e già lo sapevo che sarebbe stato così…Vederti danzare con quel vestito bianco, leggero e delicato come i tuoi movimenti mi hanno colpita, sembravi un angelo e quella canzone lì…Sei stata bravissima, siete stati veramente bravi. Lassù qualcuno avrà sorriso pieno di gioia e amore“ e ancora: “Sei stata divina! Capisco perché Fabrizio si sia innamorato di te!“.