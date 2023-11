Blanca, attrice (amatissima) ha un vizietto davvero imbarazzante: “Sul set si porta sempre un ca…”

Sul set della fiction Blanca una delle attrici ha fatto una confessione del tutto inaspettata. Andiamo a scoprire di chi si tratta e cosa ha detto.

Quando si è un personaggio pubblico, è inevitabile rilasciare delle interviste ai microfoni di noti giornali. In questo caso per Il Messaggero una delle attrici del cast di Blanca si è messa a disposizione.

La serie televisiva è tratta dai romanzi di Patrizia Rinaldi che pone al centro delle vicende Blanca Ferrando, ovvero una donna cieca che lavora con la polizia in qualità di specializzata nel décodage dei file audio. Dotata di udito sviluppato e di uno spiccato senso dell’intuizione, sa cogliere dei particolari che nessuno nota.

Andata in onda nel 2021 ancora oggi riscuote un grande successo. Nel cast ci sono Pierpaolo Spollon, Giuseppe Zeno, Federica cacciola, Stefano Dionisi e tanti altri ancora. L’attrice di punta è stata intervistata.

“Ho scelto di recitare perché fin da piccola in teatro stavo bene. E i miei genitori l’hanno capito, appoggiandomi sempre”. Questa è la risposta a una delle tante domande. Tuttavia una ha lasciato particolarmente a bocca aperta.

Confessione inaspettata sul set della fiction Blanca

L’attrice in questione indossa i panni della protagonista che collabora con la polizia per scovare un attentato seriale di nome Polibomber. Quando le è stato chiesto di spiegare il successo nella prima stagione ha dato questa risposta: “La gente si è identificata nel mio personaggio perché il suo handicap non è presentato in modo pietistico, ma come una qualsiasi difficoltà della vita“.

L’attrice in questione non è altro che Maria Chiara Giannetta, protagonista di serie televisive di un certo livello come Don Matteo e Buongiorno mamma. Come se non bastasse a breve uscirà il film Santocielo con Ficarra e Picone. Durante l’intervista ha ammesso di svolgere una pratica che ormai è nota a tutti i suoi colleghi.

“La sceneggiatura era un canovaccio”

Alle domande l’attrice ha risposto volentieri. Ecco come ha risposto riguardo al copione da seguire: “Gli autori che hanno lasciato molta libertà. La sceneggiatura era un canovaccio su cui potevamo improvvisare…Quando è arrivato il nuovo poliziotto ho avuto l’idea di farlo innamorare di me. Divertentissimo”.

Infine la giornalista le ha chiesto se porta ancora il caciocavallo di casa sul set e lei ha detto sì e ha aggiunto che ci sono anche i biscotti. I lettori hanno avuto per l’ennesima volta la conferma della sua bella e carismatica personalità.