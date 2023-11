Elisa Isoardi, finalmente tutta la verità sui dissapori con la Clerici: “Non mi sento di confrontarmi con Antonella perché…”

La conduttrice Elisa Isoardi rompe il silenzio sulla rivalità con la collega Antonella Clerici: la rivelazione fa riflettere.

La spumeggiante Elisa Isoardi si è fatta notare dal pubblico italiano per la sua indubbia avvenenza, ed in effetti ha calcato in giovane età le prime passerelle della moda. Ha infatti vinto il titolo di Miss Fragola, partecipato alle selezioni di Miss Muretto e posato in seguito per Brooksfield, Max Mara e Carlo Pignatelli.

Nel 2005 si è inoltre affacciata al mondo della televisione in qualità di inviata per il programma Rai “Guarda che luna” e, dopo le prime esperienze in veste di conduttrice, ha accettato di agguantare il timone dello storico programma dell’ammiraglia “La prova del cuoco“.

Il talent di stampo culinario è da sempre associato alla mattatrice Antonella Clerici, e l’avvento di Elisa Isoardi nel 2008 ha seminato non pochi dissapori tra il pubblico. Antonella Clerici, però, all’epoca era incinta della figlia Maelle, concepita assieme ad Eddy Martens, e la bella sostituta è stata riconfermata per tutto il tempo della maternità, dal 2008 al 2010.

La medesima dinamica si è ripresentata esattamente 10 anni più tardi: nel 2018 Antonella Clerici si è congedata definitivamente dal programma, ed Elisa Isoardi è prontamente subentrata sino al 2020. Secondo molti insiders della pubblica emittente, le due primedonne si detesterebbero cordialmente; Elisa Isoardi però ha voluto mettere un punto alle illazioni, e rilasciato un’illuminante intervista al settimanale “Vivo”.

Elisa Isoardi ed il difficile confronto con Antonella Clerici: “Non è mai esistito”

Nel lontano 2009 Elisa Isoardi aveva riferito a “Vivo”: “Non mi sento di confrontarmi con lei semplicemente perché Antonella è la regina della televisione, e io devo ancora imparare un sacco di cose. Il confronto, secondo me, non è mai esistito. Ho cercato di prendere in mano una situazione da risolvere, ossia il fatto che la conduttrice non c’è più e andava sostituita“.

Aveva inoltre aggiunto: “In quel momento arrivavo fresca fresca dal nulla, nel senso che ‘La prova del cuoco’ è stata la mia prima vera esperienza importante. Quest’anno, allo stesso modo, non vedo possibilità di confronto, in virtù di tutte le novità che saranno messe in campo, anche se la base del programma rimarrà sempre quella“. Elisa Isoardi ha probabilmente sofferto dei puntuali paragoni con la più esperta collega, ma ha sfruttato l’esperienza come una palestra professionale ed un trampolino di lancio verso progetti più consoni alla sua indole. Dopo molte peripezie e qualche sfortunata presenza nei reality “Ballando con le Stelle” e “L’Isola dei Famosi”, infatti, la conduttrice nel 2022 ha varato il format “Vorrei dirti che” su Rai2, e dal 2023 ha ricevuto un’ulteriore promozione su Rai1, nel programma “Linea verde life”.

Elisa Isoardi e quella timidezza insospettabile

Nel 2009 la conduttrice ha ammesso le proprie difficoltà di esordiente, ed ha raccontato a “Vivo”: “Quando entro nello studio e vedo la telecamera accesa è il momento di maggiore panico“.

Con il tempo, però, Elisa Isoardi ha imparato a gestire l’impaccio: “Poi, a volte accuso vuoti di memoria, e supplisco con una bella risata, o cambiando argomento… O sperando che torni presto la memoria!“.