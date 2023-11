Kate Middleton trasgredisce alle regole: solo lei l’ha fatto in decenni | Che sgambetto all’etichetta

Kate Middleton è al centro dell’attenzione per non aver rispettato alcune regole della Royal Family. Andiamo a scoprire in cosa è andata controcorrente

Kate Middleton è la principessa del Galles ed emblema di classe e portamento. Infatti tante sono le giovani donne che si ispirano alla sua figura. Molti sostengono che sia l’erede per eccellenza dell’indimenticabile Lady Diana.

Del resto viaggia spesso per il mondo per andare a far visita ai più sfortunati e può contare sulla presenza del Principe William. Infatti insieme stanno cercando di rendere più moderna la monarchia inglese introducendo tante novità.

Allo stesso tempo riescono a dedicarsi ai figli. Non a caso quando possono staccano la spina e partono per raggiungere mete lontane da occhi indiscreti. In questi giorni, per esempio, si trovano presso Anmer Hall e la notte del 31 ottobre è accaduto qualcosa che non è passato inosservato.

È stata lei a prendere l’iniziativa e probabilmente dovrà fare i conti con terzi. Ma cosa sarà successo al punto tale da dover valutare una simile ipotesi? La risposta non è tardata ad arrivare.

Kate Middleton ha trasgredito il regolamento di corte

“È stata molto amichevole e con i piedi per terra”, ecco cosa ha detto il vicino di casa dei due coniugi Jay Rutland (nonché marito della conduttrice Tamara Ecclestone). Ciò è stato riferito in relazione a un gesto compiuto dalla Middleton con l’intento di portare avanti una passione che accomuna i membri della sua famiglia.

Andando nello specifico, i Middleton avevano una piccola azienda di accessori per le feste nota come Party Pieces. Dunque quando si tratta di festeggiare non si tira mai indietro. Eppure in questo caso ha azzardato perché potrebbero esserci delle conseguenze.

Una ricorrenza da festeggiare a tutti i costi

In poche parole ai tempi del Regno della Regina Elisabetta II c’era il divieto a corte di indossare maschere per festeggiare la ricorrenza americana del 31 ottobre, ovvero Halloween. Ciò non è mai stato visto di buon occhio a corte perché considerata una cosa poco dignitosa per i membri della famiglia reale. La Middleton ha voluto trasgredire il regolamento per amore dei figli che hanno voluto travestirsi e trascorrere del tempo con i compagni di giochi.

Da quando sono nati George, Charlotte e Louis non ne ha voluto sapere. Non a caso in passato si sono recati a una festa organizzata a Londra dalla sorella Pippa. Come se non bastasse l’altra sera ha accompagnato i figli fuori alla porta delle varie abitazioni del vicinato per il rispettare l’usanza del “dolcetto o scherzetto?”.