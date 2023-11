Alfonso Signorini con le mani in testa: concorrente si lascia andare una squallida confidenza | I microfoni erano accesi

In queste ore sta circolando una notizia su una presunta love story tra una concorrente e un autore del Grande Fratello. Andiamo a scoprire cosa è emerso davanti alle telecamere

Tutti sono concordi nel dire che la protagonista indiscussa di questa edizione del reality condotto da Alfonso Signorini è senza dubbio Beatrice Luzzi. Avendo una forte personalità, tende spesso a scontrarsi con alcuni concorrenti e tra questi possiamo menzionare Massimiliano Varrese.

Tuttavia, dopo tante discussioni, hanno deciso di mettere da parte le ostilità soprattutto dopo l’uscita di Heidi Baci. L’attrice è stata una delle poche persone a stargli accanto dopo aver ricevuto inspiegabilmente delle accuse e offese da parte del padre di Heidi.

Nel frattempo ha portato avanti una conoscenza con Giuseppe Garibaldi, però ha deciso di fare un passo indietro nel momento in cui ha fatto capire di provare qualcosa per Samira Lui. Come se non bastasse ha esagerato con alcune esternazioni inerenti ai figli di lei.

Proprio per questo motivo la donna ha voluto mettere la parola fine, nonostante i vari tentativi di lui di un riavvicinamento. Allo stesso tempo la Luzzi deve fare i conti con alcune donne della casa che non nascondono l’antipatia che hanno nei suoi confronti. Una di queste è al centro delle polemiche per aver fatto una confessione del tutto inaspettata. Andiamo a scoprire chi dovrà fare i conti con la produzione.

Dichiarazioni inaspettate al Grande Fratello

La persona in questione è la giovane Anita Olivieri. Quest’ultima si è messa in gioco fin dall’inizio, ragion per cui ha creato delle dinamiche che hanno scatenato la curiosità dei telespettatori. È stata ripresa dal conduttore per il modo in cui si rivolge a Beatrice Luzzi con le altre.

Infatti con le buone sia lei che le altre sono state invitate a cambiare modus operandi perché lanciano un messaggio negativo al pubblico. Sicuramente nella prossima diretta verrà ripresa per aver detto un qualcosa che potrebbe mettere in cattiva luce chi lavora per il Grande Fratello.

Un messaggio in codice sospetto

“Anita flirta dall’inizio con un autore, ma è da due giorni che lo sente poco e non flirtano più e lei pensa che una delle cause siano Mirko e Vittorio. Lei la più furba letteralmente l’abbiamo sgamata da una settimana“, ecco cosa si può leggere su Twitter.

Come se non bastasse avrebbe parlato in codice con Rosy Chin per far capire di chi si tratta. Non è chiara la faccenda, mai telespettatori più attenti sono convinti che possa essere uno della produzione, dal momento che costui può vederla “tutti i giorni in tutte le vesti”. Quale sarà la verità? Per scoprirlo non ci resta che attendere