Ricordate Licia Colò, la storica conduttrice Rai? La figlia ha appena compiuto 18 anni è sembra la sua fotocopia

La conduttrice della Rai Licia Colò ha una figlia che da poco ha compiuto 18 anni. Ecco uno scatto pubblicato di recente su Instagram della ragazza. La sua bellezza vi lascerà senza parole!

Licia Colò ha iniziato la carriera televisiva nel 1983 nel ruolo di annunciatrice di Italia 1. Il vero esordio, però, è avvenuto accanto a Paolo Bonolis in Bim bum bam. Successivamente Maurizio Costanzo l’ha voluta a tutti i costi nel cast di Buona Domenica e in un secondo momento su canale 5 ha condotto L’arca di Noè.

Dopo essere passata alla Rai nel 1998, alla conduttrice sono stati affidati dei programmi televisivi incentrati sul viaggio e sulla natura: Alle falde del Kilimangiaro, Il pianeta delle meraviglie, Timbuktu, Geo & Geo e Il giro del mondo in 80 paesi.

Nel 2001 ha fondato il quotidiano on-line Animali e animali e da lì si è focalizzata su programmi dedicati appunto alla fauna. Dopo 6 anni ha partecipato come concorrente a Ballando con le stelle e così ha dimostrato di sapere accettare le sfide con determinazione.

Nel 2018 ha condotto il Niagara – Quando la natura fa spettacolo e nel 2019 su La7 ha condotto Eden – Un pianeta da salvare. Allo stesso tempo non ha mai sottratto tempo al ruolo di madre. Infatti in questi giorni ci ha tenuto a rendere pubblica una tappa importante della figlia.

La splendida figlia maggiorenne di Licia Colò

Per quanto riguarda la vita privata, dal 1987 al 1994 la Colò è stata legata al tennista Nicola Pietrangeli. Dopo è arrivato il cameraman Carlo Brotto. Poi nel 2004 ha conosciuto l’ex marito Alessandro Antonino e l’anno successivo sono diventati genitori di Liala. Purtroppo anche in questo caso non c’è stato un lieto fine e proprio lei l’ha comunicato l’addio al settimanale Nuovo. Le cause della rottura non sono mai state svelate. D’altronde è ben risaputo che vogliono tutelare la loro privacy.

Tuttavia la conduttrice da poco ha fatto un’eccezione. Da poco ha spento 18 candeline l’unica figlia, entrando così nel mondo degli adulti. Per rendere omaggio a un evento così importante, la Colò le ha dedicato un dolce pensiero sui social.

Madre e figlia: due gocce d’acqua!

“Come vola il tempo. Vorrei donarti il mondo, ma alla fine la vita mi ha insegnato che nulla vale più dell’amore. Quello vero”, ecco cosa ha riportato nella didascalia del post condiviso da qualche ora.

I follower le hanno fatto gli auguri e qualcuno ha riferito che somiglia molto alla madre. Non c’è da stupirsi…del resto la bellezza è una caratteristica di famiglia.