Al via da oggi l’esposizione sui cartelloni degli impianti di distribuzione dei prezzi dei carburanti. L’obiettivo dichiarato del governo è quello di garantire uniformità e trasparenza. L’elenco della media nazionale in autostrada e quella regione per regione è stata intanto pubblicata sul sito del Mimit, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Il prezzo del carburante sul territorio nazionale

La media sul territorio nazionale del self service in autostrada corrisponde a 1,984 euro al litro per la Benzina e di 1,854 euro al litro per il Diesel. Per il servito, troviamo il gpl in media a 0,837 euro e il metano a 1,540 euro.

La provincia autonoma di Bolzano e la Puglia detengono il primato dei prezzi più alti a livello regionale, rispettivamente con 1,945 euro a litro e della Puglia a 1,943 euro. A scendere al di sotto dellla soglia di 1,9 euro troviamo Marche a 1,892 e Veneto a 1,898. Distributore di benzina in autostrada

La situazione regione per regione

In Campania troviamo Gasolio self service 1,758 e Benzina self service 1,912, mentre in Emilia Romagna, Gasolio self service 1,768 e Benzina self service 1,911. Situazione diversa in Friuli Venezia Giulia, dove il Gasolio self service arriva a 1,780 e la Benzina self service 1,922 e in Liguria, dove il Gasolio self service si attesta a 1,804 e Benzina self service 1,938.

In Lombardia invece il Gasolio self service costa 1,774 e la Benzina self service 1,911. Nelle Marche il Gasolio self service costa 1,751 e la Benzina self service 1,892. La situazione in Molise vede invece il Gasolio costare al self service 1,769 e la Benzina self service 1,914. Quella in Piemonte al contrario vede il Gasolio attestarsi per il self service a 1,773 e la Benzina self service 1,911.

Poi abbiamo Sardegna (Gasolio self service 1,796 e Benzina self service 1,938); Sicilia (Gasolio self service 1,774 e Benzina self service 1,923 Gasolio self service 1,772 e Benzina self service 1,910); Umbria (Gasolio self service 1,759 e Benzina self service 1,908); Valle d’Aosta (Gasolio self service 1,790 e Benzina self service 1,928); Veneto (Gasolio self service 1,753 e Benzina self service 1,898) e Provincia di Bolzano (Gasolio self service 1,804 e Benzina self service 1,945) e di Trento (Gasolio self service 1,783 e Benzina self service 1,922).

La situazione nella regione Lazio

Nella regione Lazio invece, troviamo il Gasolio self service 1,757 e la Benzina self service, in media a 1,902. Questi dati pongono la regione della Capitale al 3 posto tra le regioni dove il carburante risulta essere meno caro.

Nella provincia di Frosinone troviamo in media, il Gasolio a 1,784 e la Benzina a 1,934. Nella provincia di Rieti invece, il Gasolio in media a 1,719 e la Benzina a 1,879. A Viterbo e Latina troviamo rispettivamente il Gasolio a 1,769 e 1,759 e la Benzina rispettivamente a 1,909 e 1,899. Nella provincia di Roma, troviamo in media il Gasolio a 1,709 e la Benzina a 1,859.

Aggiornamento dei dati

Il sito del ministero sarà aggiornato giorno dopo giorno, al fine di riportare questi dati in maniera sempre precisa, quotidianamente. L’aggiornamento avverrà dopo le ore 08.30 e riporterà i dati comunicati dagli esercenti di tutta Italia.

Le differenze riscontrate tra regione e regione sono motivate dall’utilizzo di diversi impianti di erogazione, considerando anche quantità di distributori e qualità dei servizi delle infrastrutture per il trasporto dei carburanti in tutta Italia. A spiegarlo, l’Unione energie per la mobilità.

