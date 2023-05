Arriva dall’Estremo Oriente l’ultima, grande scoperta scientifica sul fronte della lotta al cancro. Un team del National Cancer Centre di Singapore ha infatti individuato due meccanismi con cui le cellule infette riescono a eludere il sistema immunitario. Aprendo così la strada allo sviluppo di nuove strategie anti-tumorali.

Cellule tumorali ( © National Cancer Institute)

I meccanismi con cui il cancro elude il sistema immunitario

In psicologia e fisiologia si parla di “reazione di attacco o fuga” in relazione alla risposta dell’organismo a un evento pericoloso o percepito come tale. Ebbene, per quanto incredibile possa apparire, sembra proprio che qualcosa di simile accada anche ai tumori.

Lo ha rivelato, come riporta Il Messaggero, una ricerca condotta dal biologo indiano Gopal Iyer e pubblicata sulla rivista Nature Communications. Lo studio ha cercato di capire in modo particolare come le metastasi riescano a sfuggire alla “sorveglianza” dei nostri guardiani biologici, i globuli bianchi. E ha identificato due diverse tattiche che, come spiega l’ANSA, coinvolgono primariamente una classe di linfociti globalmente denominati CD8+.

Cellule CD8+. © Quah et al., Nature Communications 14, 1680 (2023)

La prima consiste nell’aggredire questa specifica popolazione cellulare fino letteralmente a spossarla, «come un datore di lavoro che costringe i propri dipendenti a lavorare no-stop a turni massacranti». Tanto che, quando gli scienziati hanno provato ad alleviarne lo stress, alcuni di questi linfociti erano comunque troppo esausti per riprendere il combattimento con l’invasore.

I ricercatori hanno inoltre appurato che il tumore stabilisce una sorta di comunicazione con le cellule CD8+, sostanzialmente emettendo un segnale che viene letto come “non mangiarmi”. Quando questo segnale viene bloccato, si riattiva il sistema immunitario, che può quindi far fronte alla minaccia ed eliminarla.

Questi dati, conclude TGCom24, possono permettere di sviluppare nuove terapie per trattare e curare il cancro. E d’altronde non bisogna forse, come suggeriva il generale e filosofo cinese Sun Tzu, conoscere il proprio nemico?

National Cancer Centre di Singapore (dalla pagina Facebook dell’istituto) Metastasi in formazione sopra una cellula tumorale ( © National Cancer Institute)

