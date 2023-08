Cade nel Brembo mentre passeggia, 57enne morto a San Pellegrino Terme

(Adnkronos) – Stava camminando lungo il bordo del fiume quando è scivolato ed è finito in acqua. E' accaduto questa mattina, poco prima delle 9.30, a San Pellegrino Terme, in provincia di Bergamo. L'uomo, un 57enne, stava percorrendo la via Aldo Moro, lungo il fiume Brembo. Per cause ancora da accertare, ha perso l'equilibrio ed è scivolato, finendo in acqua. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Zogno e i sanitari del 118. Per l'uomo però non c'è stato nulla da fare. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

