Mondiali atletica Budapest, i risultati degli azzurri: diretta

(Adnkronos) – Eloisa Coiro si qualifica per la semifinale degli 800 metri ai Mondiali di atletica leggera di Budapest 2023. L'azzurra riesce a rientrare fra i ripescaggi con quello che è il 22esimo tempo complessivo (2'00"36). Niente da fare invece per Elena Bellò, che nella sua batteria chiude quinta, col 39° crono assoluto (2'01"38). Claudio Stecchi salta 5,75 al terzo tentativo nelle qualificazioni dell'asta maschile ed è in corsa per le qualificazione alla finale. Dalia Kaddari approda in semifinale nei 200 metri. Ottimo crono per l'azzurra che corre in 22"67 a 0''11 dal record italiano. Chiude quarta nella batteria vinta dall'ex iridata britannica Dina Asher-Smith in 22''46 e passa il turno grazie al secondo tempo delle ripescate. Eliminato Mattia Furlani nelle qualificazioni del salto in lungo maschile. Il 18enne salta 7,85 e fallisce l'accesso alla finale. Nella prima delle batterie dei 200 metri maschili Fausto Desalu è quinto in 20''49: eliminazione certa.

