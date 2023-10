Cacio e pepe, usa questo trucco se la vuoi cremosa e squisita | Il segreto dello chef Max Mariola

Una sublime ricetta secondo i consigli di uno chef esperto, assoluta star delle varie piattaforme social. Max Mariola e il suo accorato consiglio per una cacio e pepe da capogiro.

Se si parla di Roma non possono essere che tre i primi per eccellenza della splendida Città Capitolina, amatriciana, carbonara e cacio e pepe. Orde di turisti spesso arrivano non solo da altre parti d’Italia, ma anche del mondo per poter gustare, oltre alle eccellenze offerte da secoli d’arte e cultura, questi tre fantastici primi nelle osterie/trattorie tipiche.

Sembrano facili ma non lo sono. In particolare le ultime due sono assai complesse da preparare, visto che, per quel che le riguarda, la cremosità del sugo è a dir poco tutto quanto. In aiuto dei navigatori del Web esperti e manati della buona cucina, viene ora un’esperto chef che, negli ultimissimi tempi è anche diventato un’autentica star di YouTube.

Stiamo parlando del bravissimo e rinomatissimo chef Max Mariola, titolare anche dell’omonimo canale YouTube. Siamo infatti in presenza di un mestierante dei fornelli a cui l’iniziativa e l’inventiva sicuramente non mancano, pari al suo seguitissimo e simpaticissimo collega Giorgione, del canale Gambero Rosso.

Max Mariola, romano doc e grande cultore della cucina

A Max infatti pare che un cibo, qualsiasi esso sia, basta solo osservarlo e assaggiarlo per riuscire a carpire tutti quanti gli ingredienti che sono stati utilizzati per comporlo. Lui stesso, come è possibile vedere in un video disponibile nella pressoché infinita playlist del suo canale, è persino riuscito a creare e cucinare un kebab casereccio, con tanto di salse apposite annesse.

Da buon romano dal cuore d’oro tuttavia, Mariola ha pensato bene di accontentare la fitta schiera dei suoi utenti che gli hanno chiesto dei consigli su come andare a creare una cacio e pepe perfetta. Come ingredienti non c’è bisogna d’altro che di una generosa fetta di pecorino, pepe nero rigorosamente in grani, olio extravergine d’oliva, spaghetti o bucatini in quantità desiderata e un limone.

Cacio e pepe secondo Chef Max Mariola

Per prima cosa macinare il pepe nero in una padella antiaderente. Versarci dell’olio e lasciare tostare, dopodiché versare un mestolo di acqua calda e spegnere il fuoco. Lessare nel frattempo la pasta un un tegame dai bordi alti in abbondante acqua salata. Grattugiare il pecorino in una scodella dopo averlo privato della crosta con grattugia, possibilmente a mano.

Una volta cotta la pasta riaccendere il fuoco sotto alla padella con il pepe e l’olio e scolarvela all’interno. Cominciare a farla saltare in padella aggiungendo una mestolata di acqua di cottura, quindi rispegnere il fuoco e versarvi il pecorino grattugiato, continuando a farla saltare a fuoco spento. Una volta ben condita aggiungere un’unica veloce grattugiata di scorza di limone. Ecco svelato il segreto!

