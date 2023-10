Ecco come preparare una peperonata a regola d’arte e perfettamente digeribile: il segreto sta in un dettaglio insospettabile

La peperonata è un piatto sfizioso e appagante che appartiene alla tradizione culinaria siciliana, ed allieta sia il palato che l’occhio con il suo mix di colori accesi ed invitanti.

La ricetta prevede infatti l’impiego di peperoni rossi, gialli e verdi, e può essere proposta come piatto unico, oppure come contorno a secondi di carne e di pesce.

Il comico Aldo Baglio in passato ha regalato alla peperonata nuovo lustro nella pellicola “Tre uomini e una gamba”: l’attore la consumava persino a colazione, scatenando la reazione esilarante dei colleghi Giacomo Poretti e Giovanni Storti.

Sì, perché la peperonata, per quanto deliziosa, risulta spesso pesante da digerire, e numerosi italiani tendono a consumarla con moderazione, quando non la depennano direttamente dal menù… Scopriamo insieme come rendere questo storico piatto italiano più leggero: basta solo una piccola accortezza!

Peperonata easy: ecco come renderla digeribile

Per portare in tavola una peperonata che delizierà anche gli ospiti più esigenti, per prima cosa pulisci accuratamente i frutti colorati sotto l’acqua corrente, ed elimina poi il picciolo ed il filamenti biancastri al loro interno. A questo punto, tagliali a listelle sottili e regolari, oppure a pezzettoni: via libera alla fantasia! Immergili poi in acqua fredda per circa 15 minuti: questo trucchetto rappresenta il primo step per rendere il tuo piatto gradevole e digeribile.

In seguito, scalda in una padella un filo di olio extravergine, e metti a rosolare la cipolla (o scalogno, a seconda dei gusti) e uno spicchio di aglio intero, aggiungi poi i peperoni e lascia cuocere con il coperchio per una decina di minuti. Trascorso quindi il tempo suggerito, aggiungi un cucchiaio di zucchero e lascia sfumare il tutto con qualche goccia di aceto. A questo punto, taglia una pera a metà e sezionala in cubetti senza privarla della buccia; versa poi il tutto in padella, ed il gioco è fatto! Aggiungi poi i tuoi pelati o la passata, e completa la cottura (altri 30 minuti circa a fuoco basso). Peperonata – Romait.it (Fonte Web)

Peperonata: i suggerimenti per una presentazione al top

Una volta ultimata la cottura, spegni il fuoco e servi la peperonata su un bel vassoio da portata.

Arricchiscila poi con un ulteriore filo di olio extravergine di oliva a crudo, e spolvera con una manciata di prezzemolo finemente tritato: il risultato lascerà gli ospiti senza fiato, ma decisamente appagati… e pronti ad un riposo senza disturbi di sorta!

