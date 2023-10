I cordon blue di Benedetta Parodi: poche calorie e velocissimi da preparare | I bambini ti ringrazieranno

Benedetta Parodi ha proposto sui social un video in cui mostra ogni singolo passaggio della ricetta dei cordon blue. Sicuramente grandi e piccini si leccheranno i baffi!

Bendetta Parodi è una giornalista, conduttrice e scrittrice. Laureata in Lettere Moderne all’Università di Milano, nel 1999 ha sposato il collega Fabio Caressa. Dal loro amore sono nati tre splendidi figli. E’ nota per essere la sorella di Cristina e Roberto Parodi, anche loro inseriti nell’ambito del giornalismo.

Ha condotto Studio Aperto su Italia 1 e nel 2008 si è dedicata alla rubrica Cotto e mangiato realizzando le puntate a casa sua. L’anno successivo ha pubblicato un libro con le sue ricette e ha venduto circa 1 milione e mezzo di copie.

Nel 2011 ha lasciato la Mediaset per passare a LA7 per occuparsi di I menù di Benedetta. Allo stesso tempo è stata ospite di alcune puntate de La prova del cuoco di Antonella Clerici e nel 2013 è stata la volta di Bake Off Italia – Dolci in forno.

Molto bene, La cuoca bendata, Celebrity Bake Off, Piccoli giganti, Bake Off – Extra dolce, Senti chi mangia sono i programmi televisivi di cui si è occupata. Anche sul profilo Instagram condivide tante idee gustose da proporre ai commensali del proprio tavolo. Stavolta ha proposto il cordon blue.

Benedetta Parodi propone un piatto della cucina classica: il cordon blue

“Da oggi ricominciamo le mie video ricette su Youtube. Qui vedete un piccolo assaggio di questi deliziosi mini Cordon Blue, preparati con un metodo super facile. Venite a cercarmi sul mio canale…così cucineremo insieme”, ecco cosa ha riportato nella didascalia del post pubblicata qualche settimana fa.

Nel video del canale Youtube la Parodi ha spiegato l’origine del piatto: “Molti pensano che sia francese, ma si dice che sia nato su una nave da crociera come pasto veloce…qualcuno invece ipotizza che il merito sia degli svizzeri…Sicuramente fa parte della cucina classica“.

Pochi ingredienti, semplici passaggi

Questi sono gli ingredienti per la ricetta: 250 g di pollo, prosciutto, sottilette, farina, pan grattato, 2 uova, olio per friggere e sale. Le fettine di pollo devono essere sottili, quindi si deve fare esplicita richiesta al macellaio oppure possiamo usare un batticarne. Prima di tutto si deve friggere l’olio e nel frattempo si posiziona del prosciutto con sottiletta su una fetta di pollo.

Si crea un involtino da passare nella farina e poi si immerge nelle uova sbattute e infine nel pan grattato. L’ultimo passaggio deve essere fatto bene altrimenti non è compatto e potrebbe fuoriuscire la sottiletta nell’atto della frittura. Si possono mettere anche in forno, la scelta è soggettiva. “Non è proprio il cordon blue classico”, così ha esordito alla fine del video. Tutto sommato è stato di gradimento e i like lo confermano.

© Riproduzione riservata