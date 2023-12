Busta paga, per questi cittadini arriva la bellissima notizia: da quando e chi pagherà meno tasse

Buste paga, si pagheranno meno tasse. Sì, ma ciò vale solo per alcuni cittadini. Scopri se fai parte di questa lista.

Finalmente una bella notizia, possiamo dire. E con i tempi che corrono poterlo fare è una vera e propria mamma dal cielo. Difatti la crisi, sia economica che sociale, che da tempo ha letteralmente invaso il nostro Paese, non accenna nemmeno minimamente a volersene andare. E nel frattempo pure i rincari hanno assunto forme spaventose.

La cosa preoccupante è che ne sono previsti pure altri. E ora che siamo a dicembre di certo li constateremo sempre più con mano. Del resto si sa che complici le festività si tende a spendere qualcosina in più e quindi nel commercio quando c’è maggiore richiesta i prezzi aumentano.

Questa è la legge non scritta del Marketing che regna ormai imperterrito ovunque. Il problema è che a non aumentare solo gli stipendi di tantissimi lavoratori. Molti sono padri di famiglia e faticano e non poco ad arrivare sani e salvi a fine mese pagando tutto quel che c’è da pagare. E poi ci sono sempre le spese impreviste.

Busta paga, questi cittadini pagheranno meno tasse

Fatto sta che ora alcune persone troveranno una bella sorpresa in busa paga. In poche parole pagheranno meno tasse. No, non si tratta di uno scherzo ma della realtà. Chiaramente ciò è fantastico visto che proprio a causa di esse tantissimi lavoratori si sono trovati in grandissime difficoltà.

Non per nulla le somme da pagare talvolta sono a dir poco spaventose. In tanti si lamentano al bar come sui Social del fatto che siano quasi la metà del loro stipendio. Insomma, ora molti fra costoro potranno tirare un classico sospiro di sollievo. E tu sei pronto a scoprire se fai parte di questa speciale lista?

Agevolazioni a partire dal 2025 se hai questi requisiti

Cominciamo con il dire che potrebbe riguardarti se abiti nella Regione Lazio. Inoltre altro requisito fondamentale è che devi avere come reddito massimo annuale uno non più alto dei 35mila euro. Detto ciò potrai effettivamente, dati alla mano, pagare meno tasse ma non a partire dal 2024 che è praticamente ormai alle porte.

No, difatti tale agevolazione entrerà in vigore dal 2025. Tuttavia è una cosa certa e non solo uno dei tanti rumors che circolano in Rete e che nascono di continuo come funghi su un prato dopo un’intensa giornata di pioggia. Ciò avverrà grazie a un accordo siglato tra la Regione Lazio e i sindacati e fa parte del cosiddetto “fondo taglia tasse”.