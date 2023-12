Nokia 3310, se ce l’hai ancora in casa non buttarlo assolutamente: ora vale un tesoretto

Nokia 3310, se ne hai uno in casa comincia a festeggiare. Vale un piccolo tesoro!

La notizia, lo sappiamo, ti renderà particolarmente felice. Difatti il pensiero di fare guadagni facili in maniera lecita senza però sudare e muovere non uno ma nemmeno mezzo dito, ti starà facendo andare letteralmente in brodo di giuggiole. Tanto più che ora che siamo nel clou delle festività natalizie qualche soldino in più in tasca o nel proprio conto corrente fa sempre molto comodo.

Difatti nonostante la profonda crisi che serpeggia ancora tristemente nel nostro Paese abbiamo comunque dato adito a qualche spesa in più a livello alimentare, andando maggiormente al supermercato per cercare di prendere per la gola i nostri cari. E poi abbiamo acquistato dei regali. Insomma, la nostra carta di credito l’abbiamo strisciata più del previsto.

Ergo, se ora possiamo guadagnare dei soldi grazie al nostro Nokia 3310 non è davvero male. Certo, non ancora in tanti lo avremo in casa visto che è da tantissimi anni che non lo usiamo più. E i giovani e soprattutto i giovanissimi sostanzialmente non sanno nemmeno come sia. E per scoprirlo devono fare una veloce ricerca sul Web.

Nokia 3310, se lo hai ancora in casa, non buttarlo, vale una fortuna

Il suo colore era il blu ma noi potevamo personalizzarlo come volevamo scegliendo tra le tante cover disponibili. Inizialmente le acquistavamo nei bazar e poi nei negozi specializzati. Erano di plastica grossa e resistente e non costavano un granché. Il nostro Nokia era leggero e bello da vedere. Elegante nella sua linea leggermente bombata e smussata.

La tastiera era comodissima e lo schermo ben visibile. Era davvero piacevole inviare messaggi che allora erano ancora i cari Sms. E poi negli anni 2000 e fine 90 ha rivoluzionato il mondo della telefonia mobile per la mancata presenza dell’antenna esterna. Tuttavia sapete quanto può valere oggi economicamente parlando per un collezionista?

Quanto vale oggi sul mercato

La bellezza di 300 euro. Ovviamente qui entra in ballo anche un altro fondamentale fattore. Quale? La sua conservazione. Difatti più è ben messo e più vale. Se poi è ben funzionante in tutte le sue funzioni e se avete pure a disposizione il suo caricabatterie ufficiale, nonché la confezione in ottimo stato, avete di che festeggiare.

La richiesta è davvero altissima e su Ebay possiamo notare che in tantissimi stanno chiedendo se qualcuno ne ha disposizione uno. Certo, prima di cantare vittoria, carichiamolo e notiamo se la batteria funziona. Successivamente verifichiamo se tutto è ok e poi possiamo pensare di metterlo in vendita.