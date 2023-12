Pensioni, da Gennaio c’è la bellissima novità: aumenti solo per questa lista di cittadini | Controlla se ci sei anche tu

Pensioni, da Gennaio previsti aumenti per molti pensionati. Controlla se nella famosa lista ci sei anche tu e poi inizia a festeggiare!

Udite udite, non solo brutte notizie in arrivo. E già ciò ci dona un attimo di buon umore. Tanto più che la notizia, decisamente lieta, riguarda il 2024 che praticamente ci sta per bussare alla porta. Certo, mancando davvero pochissimo al suo arrivo, non possiamo pretendere soprattutto nell’immediato grandi cambiamenti, perlomeno non subito.

Bisogna pazientare un poco per vederli e ci auguriamo dal profondo del cuore che siano perlopiù positivi. Anche perché, come sussurrano molti sui Social, peggio di così le cose non potrebbero andare. Fatto sta che il Governo ha già sentenziato che sono previsti aiuti concreti per le famiglie italiane maggiormente in difficoltà, così come per i pensionati.

E a dimostrazione di ciò per loro, o meglio, per una bella fetta di costoro a partire dal prossimo mese, ci saranno belle e liete novità a livello pensionistico. Difatti si parla di aumenti. E per una volta non si tratta di quelli che dovranno subire! Certo, non mancheranno nemmeno quelli nei vari settori, ma vedere qualche soldino in più nel proprio assegno mensile è comunque un toccasana.

Pensioni di Gennaio, importanti aumenti per alcuni pensionati

Tanto più che la crisi, sia economica che sociale, nel nostro Paese, è ancora molto forte e incessante e che ogni volta che si esce di casa per fare anche delle piccole compere si è preoccupati fin da subito di quel che spenderemo. E ora che siamo nel clou delle festività natalizie, di certo gli acquisti aumenteranno, così come i consumi.

Ergo, poter contare fin da Gennaio di un aumento di pensione male non fa. Tuttavia dicevamo che non tutti i pensionati potranno riceverlo. Tuttavia potrebbero poi esserci pian piano altri cambiamenti positivi anche per quelle fasce che a stretto girò non vedranno dei soldini in più nel proprio assegno mensile. E ora siete pronti a scoprire se fate parte della famosa lista dei privilegiati?

Chi ne gioverà, la famosa lista

In poche parole ci sono novità se assumete la pensione minima. Già da tempo si parlava di un aumento in tale direzione che finalmente, e qui possiamo finalmente tirare un bel sospiro di sollievo, ora arriverà a stretto giro. Parlando in maniera più dettagliata di cifre, vi sveliamo che la minima arriverà circa a 600 euro.

Inoltre anche chi riceve l’assegno sociale passerà da 503 a 534 euro. Insomma, belle notizie davvero che sono da vedersi come un regalo di Natale posticipato e come segno di buon augurio per il 2024. Un 2024 che sarà pieno zeppo di Bonus e Super Bonus, alcuni già conosciuti, mentre altri ampliati o nuovi di zecca.