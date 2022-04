Bonus Mobilità, da oggi aperte le domande: a chi spetta e come ottenerlo

Bonus Mobilità 2022, perché spostarsi non è un lusso: per andare al lavoro, per accudire e seguire la crescita dei figli, per raggiungere gli amici, per partecipare a eventi culturali, per le visite mediche. L’elenco potrebbe non avere fine. Ma la mobilità, soprattutto nelle grandi città, ha un prezzo economico e un costo ambientale. Come far combaciare queste esigenze quotidiane e rispetto per l’ambiente?

Da oggi, 13 aprile torna il bonus mobilità 2022, sono dunque aperte le domande sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Il limite di tempo per effettuare la richiesta è di un mese esatto, cioè fino al 13 maggio. Il limite di spesa è invece di 5 milioni di euro.

Bonus Mobilità: chi può beneficiare di questo sostegno?

Come spiega l’Agenzia delle entrate, “il decreto Rilancio ha istituito un credito d’imposta per chi ha sostenuto spese per l’acquisto di mezzi e servizi di mobilità sostenibile. È riconosciuto alle persone fisiche che, dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, hanno sostenuto spese per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile”

“Possono usufruire del credito d’imposta le persone fisiche che, dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, hanno rottamato, contestualmente all’acquisto di un veicolo, anche usato, a bassa emissione di anidride carbonica (Co2 compresa tra 0 e 110 g/km), un secondo veicolo di categoria M1 rientrante tra quelli previsti dalla normativa in materia (art. 1, comma 1032 della legge n. 145/2018)”

Come rimborso per la spesa sostenuta si possono ottenere fino a 750 euro sotto forma di credito d’imposta, senza alcun limite Isee. La fruizione non va oltre il periodo d’imposta 2022.

