Bonus cuore spezzato, lo Stato ti regala 2.000€ se hai perso l’amore | Per l’anno prossimo non devi occuparti delle spese
Arrivano le agevolazioni per le persone non accompagnate: ecco in cosa consistono e soprattutto quali sono le modalità per richiederle.
Il governo ancora una volta ha deciso di mettere a disposizione dei cittadini dei bonus sensazionali, molti dei quali rivolti ai single, che fanno parte di una categoria sempre più ampia, specialmente negli ultimi anni, complice il carovita e la volontà di viversi alcune esperienze prima di pensare a creare una famiglia.
A differenza di ciò che si pensa, le agevolazioni offerte non sono destinate esclusivamente alle coppie o a chi si trova in una particolare situazione economica, bensì anche a coloro che al momento non ha fidanzati né tanto meno coniugi e dunque vivono da soli.
Dal settore professionale a quello medico e sociale, i benefici sono differenti e innumerevoli. Però come ogni bonus che si rispetti, ci sono dei requisiti che si devono soddisfare per poterne usufruire. A quanto punto non ci resta che scoprire quali sono e a quanto ammontano.
In arrivo altri contributi economici per single
Una delle agevolazioni disponibili riguarda i lavoratori, che possono ricevere un’esenzione fino a 5 mila euro sulle spese legate al trasferimento, a patto però che il reddito ricevuto lo scorso anno non sia superiore a 35 mila euro. Tale misura è mirata ad aiutare a coprire le spese di affitto, trasloco e sistemazione nella nuova città.