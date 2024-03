Bonus casa, 760 euro dritti sul conto corrente ma l’aiuto è per pochi: chi può richiederlo

Bonus casa, arrivano subito sul conto corrente ben 769€. Ecco chi ne ha diritto.

Indubbiamente è fondamentale per ogni essere umano sulla Terra avere un tetto sicuro sulla propria testa. La casa dovrebbe essere vista tra l’altro come il proprio nido. Ed è proprio per questo motivo che deve rispondere a specifiche esigenze. Inoltre è fondamentale che sia norma ed che sia accogliente per noi e per altre persone.

Dunque dobbiamo impegnarci a fondo, nonostante le nostre giornate siano particolarmente frenetiche, per tenerla in ordine, ben pulita, arieggiata e profumata. Lo dobbiamo fare non solo per una mera questione estetica, che ha comunque sempre il suo perché, ma anche per una salutistica. Infatti, qualora non ci impegnassimo nelle faccende domestiche, potremmo andare incontro a varie problematiche.

In ogni caso avere la propria casa è anche sinonimo di libertà soprattutto per tanti giovani e giovanissimi. Oggigiorno resta tuttavia per tanti un sogno, visto che si fatica, e non poco, a trovare un lavoro. E anche qualora si trovi, sovente, soprattutto se si è alle prime armi, gli stipendi non sono granché o comunque sufficienti per mantenersi totalmente da soli.

Bonus Casa, in arrivo direttamente sul conto ben 760€

Fatto sta che alcuni, forse i più coraggiosi, decidono di fare tale scelta e di seguire un nuovo percorso di vita, magari con il proprio partner, nonché costruirsi una famiglia tutta loro. È dunque necessario scegliere una casa come base. Molti prediligono farlo, restando in affitto, soprattutto se temono di dover cambiare a stretto giro città o regione, per motivi di lavoro.

Altri ancora optano, se ovviamente hanno le condizioni economiche favorevoli, ad avviare un mutuo. Chiaramente per iniziarlo bisogna in primis chiedere maggiori informazioni alla Banca e verificare quali siano le più vantaggiose per noi, cambiando se serve pure istituto di credito. Ora una lieta novella scalderà molto i cuori. Si parla di Bonus Casa. Grazie ad esso 760€ arriveranno sul proprio conto corrente.

Le condizioni da rispettare

In realtà questa cifra citata è quella massima, che è comunque molto interessante. Tale aiuto viene erogato per chi paga per l’appunto il mutuo di casa. In ogni caso parliamo di un rimborso Irpef. Inoltre la conditio sine qua non per cui possiamo ottenere tale Bonus è che il mutuo sia garantito da un’ipoteca immobiliare e sottoscritto non più di 12 mesi prima dell’acquisto dell’immobile posto a garanzia.

Inoltre è necessario che entro 12 mesi dall’acquisto, l’acquirente destini l’immobile necessariamente ad abitazione principale per sé stesso, oppure per i propri familiari. Se questa condizione dovesse venire meno, inesorabilmente e immediatamente perderebbe il diritto ad ottenere questo straordinario beneficio.