Supermercati, svelato il mistero delle casse d’acqua: se fai così ti spennano in un secondo

Supermercati, svelato l’arcano. Il segreto sulle casse dell’acqua ora è noto a tutti. Come ti fregano tanti soldi.

Come si suol dire, mangiare si deve se si vuole campare. Ergo, a cadenza almeno settimanale siamo costretti a fare la spesa al supermercato. Per cercare di risparmiare dei soldini puntiamo maggiormente ai discount. Tale scelta effettivamente si sta rivelando convincente e vincente per tutti quanti, dunque per i single, i pensionati e le famiglie, soprattutto quelle più numerose e con figli piccoli ancora a carico.

Tuttavia tutti quanti possiamo essere attratti dalle maxi offerte che ci accolgono in ogni dove all’interno dei vari store. Molte sono pubblicizzate sulla Carta Stampata, altre sul Web, nonché sui Social, che sono diventati ormai una grandissima vetrina per tutti quanti. Altre ancora fanno sono le indiscusse protagoniste sui volantini, cartacei e/o digitali. Oppure si mostrano in tutto il loro splendore in modo decisamente assai strategico.

Essendo disposte in quei luoghi del negozio che siamo obbligati ad attraversare per fare i nostri acquisti è difatti impossibile non notarle. Rammentiamoci che anche la catena qualsiasi supermercato si basa su precise strategie di Marketing. Per esempio non è affatto un caso che entrando in uno store siamo accolti immediatamente dal reparto ortofrutta.

Supermercati, svelato il segreto delle casse dell’acqua

Difatti i colori sgargianti di questi alimenti che sono importantissimi per la nostra salute, ci mettono di buon umore e ci inducono a comperare di più. Stesso dicasi per la musica a basso volume. E, dopo la frutta e la verdura, eccoci accolti a braccia aperte dal reparto panetteria che è decisamente sempre molto invitante. E solitamente di fronte ad esso sono esposte le super offerte, che talvolta però tali non sono.

E l’acqua, vi siete mai chiesti per quale motivo in molti supermercati il suo reparto è disposto alla fine? In poche parole per comperarla dobbiamo aspettare di concludere la spesa o comunque di aver fatto un bel giro in tutto il negozio. Beh, ovviamente anche tale scelta non è affatto casuale. Ora vi sveliamo l’arcano.

Fa tutto parte di un piano per fregarti

Quando facciamo la spesa al supermercato abbiamo a disposizione due opzioni, per quanto concerne dove posizionare i prodotti. Parliamo di un cestino o del carrello. Qualora optassimo per il secondo, anche se abbiamo bisogno di pochi prodotti da portare a casa, saremo indotti, vista la sua capienza, a comperarne molti di più e a riempirlo.

Se trovassimo subito l’acqua, che occupa molto spazio, ne avremo di certo assai meno a disposizione per metterci altro. Dunque noi a quel punto non avremo più la tentazione di aggiungere molte altre cose e quindi di spendere tanti altri soldini, senza nemmeno rendercene conto, fino a quando non ci troviamo alla cassa e dovremo pagare.