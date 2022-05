Bonus auto e moto, dal 16 maggio arrivano gli incentivi: sconti fino a 5mila euro

Come riportato da SkyTg24, da oggi, 16 maggio, sono in arrivo gli incentivi per le auto e le moto verdi, grazie al decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e subito operativo. I contratti di vendita, infatti, sono validi già da oggi, mentre la piattaforma per prenotare le auto partirà dal prossimo 25 maggio. Auto

Il provvedimento firmato da Mario Draghi ha messo sul piatto quasi 2 miliardi di euro in tre anni (2022-2023-2024). Il Ministro dello Sviluppo, Giancarlo Giorgetti, inoltre, ha voluto creare un fondo automotive da 8,7 miliardi di euro. Esso servirà, oltre a sostenere gli incentivi, anche alla transizione verso l’elettrico per le imprese.

Bonus auto e moto: in arrivo gli incentivi

Gli sconti possono arrivare fino a 5mila euro. Per l’acquisto di auto elettriche fino a 35mila euro più Iva è possibile richiedere un contributo di 3mila euro. Altri 2mila euro possono arrivare con la rottamazione di un mezzo inferiore a Euro 5.

Sconti fino a 5mila euro

È possibile avere un contributo di 2mila euro anche per chi acquista veicoli ibridi plug–in (fino a 45mila euro più Iva). Con la rottamazione è possibile aggiungere altri 2mila euro. Richiedere un contributo di 2mila euro è possibile anche con motori tradizionali a basse emissioni e alcune mild hybrid e full hybrid (fino a 35mila euro più Iva), ma solo con la rottamazione.

