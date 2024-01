Bonus 2024, se hai questo Isee fai subito domanda: le tue tasche ti ringrazieranno

Il Bonus 2024 può essere richiesto se il proprio Isee rispetta tutti i requisiti richiesti. Andiamo a scoprire quali sono e quanto si potrebbe intascare

Purtroppo con l’aumento dei prezzi in tutti i settori le famiglie devono fare i conti con determinate spese. Non a caso molti italiani non riescono ad arrivare a fine mese e, di conseguenza, si privano di ciò che non è di prima necessità. Al supermercato, per esempio, si mette nel carrello il minimo e indispensabile.

Tanti sono i rimedi che si valutano per cercare di risparmiare qualcosina e arrivare a fine mese con un gruzzoletto nelle tasche. C’è chi opta per un secondo lavoro, chi fa delle rinunce di vario tipo, chi decide di fare affidamento ai mezzi pubblici piuttosto che prendere l’auto, ecc…

Non è una bella situazione, in quanto pare che non sia destinata a migliorare almeno per i prossimi mesi. Per questo motivo lo stato ha deciso di andare incontro a coloro che hanno dei problemi economici.

A tal proposito si può fare affidamento sul Bonus 2024 da centinaia di euro che saranno destinati a una determinata categoria di persone. Ecco i requisiti richiesti per fare la domanda.

Tutte le info utili sul Bonus 2024

La 1° gennaio 2024 sono state introdotte delle novità inerenti al modello di Dichiarazione Sostitutiva Unica (Dsu), lo strumento utile per elaborare l’Isee. La situazione riguarderà soprattutto le famiglie con dei figli a carico.

Bisogna premettere che l’erogazione non avverrà nell’immediato, ma passeranno dei giorni prima di vedere dei soldi in più sul proprio conto. L’Inps darà delle info più dettagliate, anche se già da ora si dice che si partirà da marzo 2024. Inoltre si parla sia di bonus psicologico che di bonus di asili nido. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Bonus psicologico e bonus asilo nido

Prima di tutto il valore del modello Isee non deve superare i 9.530 euro. Tuttavia per le famiglie numerose, ovvero quelle con almeno quattro figli a carico, il valore raggiunge i 20.000 euro. Ciò vuol dire le famiglie, a differenza dell’anno scorso, con l’Isee a 15.000 euro adesso avranno una possibilità in più per fare la richiesta. Per i primi mesi dell’anno è stato introdotto il bonus elettrico e non si deve superare la soglia di 30.000 euro.

Per quanto riguarda il bonus psicologico si otterrà da 500 fino a 1.500 con un Isee che arriva a 50.000 euro. Infine per il bonus asilo nido si parla fino a 3.600 euro. Se si hanno due figli a carico con un’Isee che non va oltre i 40.000 euro. Non dimenticare il bonus trasporti da 60 euro e bonus part time da 550 euro.