Casa, affitto o mutuo: cosa conviene di più | La risposta non è quella che ti aspetteresti e c’è un preciso motivo

Casa, tra affitto e mutuo sai che cosa ti conviene maggiormente? La risposta che non ti aspetti.

Indubbiamente è un passo importante prendere casa. Quando una persona, magari pure assai giovane, decide di diventare indipendente e crearsi il proprio nido, deve pensarci bene perché “in ballo” ci saranno tantissime spese che non sono assolutamente una passeggiata da affrontare soprattutto se da sola.

Detto ciò la prima cosa da fare è quella di scegliere quella più adatta alle proprie esigenze e alle proprie tasche. Difatti se percepiamo uno stipendio di poco più di 1000 euro è da pazzi pensare di pagare un affitto mensile pari a 800 euro, tanto per capirci. Fatto sta che ora tanti hanno iniziato a domandarsi se convenga maggiormente andare per l’appunto in affitto o iniziare un mutuo.

La prima considerazione che dovrete fare è la seguente: sono sicuro al 100% che questa casa corrisponda a ciò che voglio veramente? No, non è una cosa così scontata da chiedersi. Prendetevi del tempo per valutare i pro e i contro. Se non siete sicuri puntate sull’affitto. Difatti se poi ne troverete una più adatta non avrete problemi di sorta a lasciare l’altra, avvertendo per tempo il padrone di casa.

Casa, meglio mutuo o affitto? Cosa conviene di più?

Se poi dovete cambiare città o addirittura Paese per motivi di lavoro e/o di studio non prendete decisioni avventate. In questo caso però, soprattutto se vi trovate in una situazione alquanto precaria, puntate ancora una volta sull’affitto. Lo stesso se siete solo all’inizio di una relazione. Inoltre ricordate che per aprire un mutuo vi deve dare l’ok la Banca.

E per fare in modo che ciò accada dobbiamo avere un lavoro sicuro e uno stipendio la cui cifra sia sufficiente per pagarlo senza problemi. Difatti, qualora ci trovassimo in difficoltà in tale direzione, poi potremmo passare dei guai e pure seri. In ogni caso, se abbiamo una famiglia o abbiamo intenzione di crearcela a stretto giro, accettare di aprire un mutuo non sarebbe poi così sbagliato.

La risposta che non ti aspetti

Difatti esistono importanti agevolazioni soprattutto per gli under 36. Inoltre la rata mensile viene concordata a livello di percentuale con ciò che guadagniamo al mese. Dunque lo è in maniera alquanto equilibrata. E una volta che lo avremo estinto, la casa sarà di nostra proprietà. Nel caso dell’affitto potremo invece trovarci, come si sul dire, con un paio di mosche in mano.

Difatti può accadere, dopo anche anni che siamo affittuari e che paghiamo regolarmente l’affitto, il padrone di casa, con un certo preavviso, ci avvisi che dobbiamo lasciare l’abitazione, magari per il fatto che serva a un figlio o perché abbia deciso di venderla. E dopo che per tanto tempo abbiamo considerato quelle mura il nostro nido, ciò è da vedersi come una vera pugnalata al cuore.