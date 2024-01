Busta paga, che fine fanno le ferie non godute: attenti a questa data | Non andate oltre

Devi dare un’occhiata alla busta paga per non perdere di vista una data. Una distrazione potrebbe creare dei disagi

Il datore di lavoro deve controllare con cura il monte serie che il dipendente ha maturato nel corso del 2021. Se il diretto interessato non ha goduto delle ferie, allora è bene sapere che il datore di lavoro può andare incontro a delle sanzioni amministrative.

Molti non sanno che ci sono delle leggi che bisogna rispettare e una di queste è l’articolo 36: “Il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare assieme alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunciarvi”.

C’è anche l’articolo 2109, comma 2, del Codice Civile in cui si può leggere che le ferie devono essere retribuite e che il tempo di godimento è stabilito dal datore di lavoro in base alle esigenze dell’impresa.

L’articolo 10 del D.lgs 8 aprile 2003 numero 66 stabilisce che il periodo di ferie deve essere pari a 4 settimane. Tuttavia la legge tutela sotto ogni punto di vista, ma è sicuramente una scelta saggia controllare scrupolosamente la busta paga.

Le ferie che spettano al lavoratore

“Le ferie devono essere godute per almeno due settimane consecutive e non oltre 18 mesi successivi dall’anno in cui sono stati a maturate”, ecco cosa ribadisce anche la legge 66/2003.

Non si può decidere in autonomia il proprio periodo di ferie, ma deve essere un qualcosa che viene stabilito con il datore. Le ferie devono essere comunicate almeno due mesi prima. Dunque è un pieno diritto che bisogna rispettare per non andare incontro a delle problematiche. Ma qual è la data di scadenza per stabilirle? Andiamo subito a scoprirlo.

Ecco la data da non perdere di vista

La legge stabilisce che entro il 30 giugno di ciascun anno i lavoratori di lavoro deve controllare lo smaltimento del monte ferie che è stato maturato nei 2 anni precedenti. Se il lavoratore si rifiuta di usufruire delle ferie, allora si opterà per la serie forzate. Se non accade ciò il datore di lavoro avrà dei problemi.

Il mancato godimento delle ferie può comportare a una sanzione amministrativa da 120 a 270 euro per 1 solo anno per violazioni che riguardano fino a 5 lavoratori, da 480 A 1800 euro se il tutto è avvenuto nell’arco di due anni e 960 hai 5.400 euro se la questione riguarda 10 lavoratori in almeno 4 anni.