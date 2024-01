10 lire con la spiga, se le hai ancora in casa hai un tesoretto e non lo sai: controllo bene

Se a casa trovate tra le vostre cose la 10 lire con la spiga non dovete assolutamente sbarazzarvene. Avete un tesoro tra le mani, ragion per cui informatevi bene su quanto può valere

Ancora oggi gli italiani ricordano con malinconia la vecchia moneta, ovvero la lira. È stata la valuta ufficiale dell’Italia dal 1861 al 2002 ed è stata poi rimpiazzata dall’euro. Utilizzata per la prima volta nel 1472 nella Repubblica di Venezia, nel 1806 ha iniziato a circolare nel Regno d’Italia napoleonico.

Nonostante la disfatta di Napoleone Bonaparte e l’avvento della restaurazione, la lira continuò ad essere la moneta utilizzata nel territorio. Nel 1861 ci fu finalmente riunificazione italiana e fu presa in considerazione come valuta ufficiale dello stato. Anche dopo la proclamazione della Repubblica non è stata mai messa da parte.

Le monete erano dieci: 1 lira, 2 lire, 5 lire, 10 lire, 20 lire, 50 lire, 100 lire, 200 lire, 500 lire e 1000 lire. Ognuna di esse ha delle immagini precise. Alcune propongono immagini della natura: quella da 2 lire propone l’ape da miele nel diritto e nel rovescio il ramo di ulivo, quella da 10 lire aratro e spighe di grano, quella da 20 lire una donna ornata di spighe e un rametto di quercia. E la 50 lire nel diritto ha una donna coronata da rami di quercia.

Qualcuno avrà sicuramente tra le proprie cose qualche moneta del vecchio conio. Se avete quella da 10 lire non dovete assolutamente metterlo da parte. I collezionisti sarebbero disposti a darvi una bella cifra.

La moneta del vecchio conio fa gola ai collezionisti

Gli esperti di numismatica non badano a spese pur di avere dei pezzi importanti nella propria collezione. Infatti sono disposti a sborsare anche tanto.

Tutto dipende dallo stato di conservazione di una moneta. Se non è perfetto il valore della moneta cala drasticamente. Ma una da 10 lire con la spiga che valore ha? La risposta è immediata.

Ecco il valore della 10 lire con la spiga

La 10 lire con la spiga nel 1954 ha un valore che si aggira intorno ai 100 euro. Poi tutte quelle messe in circolazione negli anni Cinquanta in linea generale hanno una quotazione che non va oltre i 30 euro. Sicuramente le 10 lire coniate nel 1965 hanno questo prezzo.

Poi non bisogna dimenticare le monete che risultano essere degli errori di conio. Andando nello specifico, stiamo parlando della 10 lire con spiga del 1991. In tal caso si parla di 70 euro in cui gli assi risultano al contrario. In altri casi le spine di grano risultano più lunghe, ma il valore non va oltre i 10 euro perché non sono dei pezzi rari.