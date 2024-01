Mutui, grandiose novità per questo 2024: richiedi subito il doppio bonus | Ti bastano pochi requisiti

Chi deve affrontare la spesa del mutuo adesso può gioire per il Bonus 2024. Tuttavia bisogna avere dei requisiti per poter fare richiesta

Purtroppo i prezzi stanno aumentando su tutto e a malincuore gli italiani sono costretti a fare delle rinunce pur di arrivare dignitosamente a fine mese. C’è chi non riempie il carrello della spesa del tutto, chi si prova di qualche viaggio e altro ancora.

La situazione non dà segni di miglioramento, però lo Stato ha deciso di dare una mano. Sono stati introdotti i bonus per asilo nido, per gli affitti, per lo psicologo…e il mutuo. Si, avete capito bene!

Precisamente ha avuto questo compito il Fondo di Garanzia Consap. Ha proposto quest’iniziativa, vale a dire dare un supporto economico destinato a chi compie un passo importante: acquistare un immobile.

Stavolta sono coloro che devono fare i conti con il mutuo che possono tirare un sospiro di sollievo. Per fortuna i giovani, le famiglie e coloro che hanno un reddito basso possono ottenere delle agevolazioni, ragion per cui bisogna documentarsi assolutamente per pesare meno sul proprio bilancio economico.

Tutto quello che c’è da sapere sul Bonus 2024

In questo caso la faccenda interessa coloro che vogliono comprare una casa per scopo abitativo. Si è proposto il Doppio Bonus, ovvero uno per i giovani e l’altro per le famiglie. Tutti possono avere questi benefici, anche se si consiglia sempre di chiedere dei preventivi presso varie banche per capire non solo qual è il mutuo più conveniente, ma anche il bonus da chiedere.

È possibile fare richiesta consultando la propria banca che fornirà una precisazione fondamentale: non si deve confondere quest’agevolazione con quella dell’anno scorso per via di parametri diversi. Ma quale sarebbe il vantaggio se si riesce ad avere questi bonus? La risposta è immediata.

I requisiti richiesti per poter fare domanda

In poche parole la copertura per la prima casa si aggira intorno all’80% della quota capitale. Una cosa ben risaputa, ma per i giovani e le famiglie numerose (con tre figli di età inferiore ai 21 anni) con un reddito che non va oltre 40.000 euro la quota sale al 90%.

Se si hanno invece cinque figli a carico con un reddito che non va oltre i 50.000 euro, la garanzia tenderà a salire. Ciò significa che ci saranno delle agevolazioni per coloro che faranno quest’acquisto. Un margine di speranza c’è, dunque, per coloro che azzardano nel fare un’acquisto così importante nell’arco della propria vita.