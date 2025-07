Bonifici bloccati, da oggi non puoi più trasferire soldi come hai sempre fatto | Le 7 banche che hanno il divieto di muovere soldi | Il tuo conto vale ZERO

Dovrai dire addio ai bonifici perché probabilmente saranno bloccati. Sarai costretto a cambiare le tue abitudini. La situazione non cambierà.

Oggigiorno tante sono le persone che preferiscono pagare con le carte di credito piuttosto che con il denaro cartaceo. Il pagamento avviene in modo tempestivo ed è tutto tracciabile, una caratteristica di non poco conto. Inoltre c’è più sicurezza nella gestione del proprio denaro e non c’è il rischio che si possa perdere di punto in bianco.

Eppure non mancano i lati negativi. Un esempio? Quando non sono disponibili i bancomat è impossibile poter prelevare e se il pagamento avviene tramite contactless risulta difficile portarlo a termine se c’è qualche problematica. Per questo motivo bisognerebbe valutare entrambi i sistemi di pagamento.

Non bisogna dare nulla per scontato anche quando si effettuano dei bonifici. Nel momento in cui si trasferisce una somma di denaro consistente si deve specificare la causale altrimenti ci potrebbero essere dei controlli.

Tuttavia chi non può fare a meno dei bonifici probabilmente d’ora in poi dovrà farne a meno perché pare che ci siano delle novità all’orizzonte da non sottovalutare. Si dice che l’economia globale potrebbe essere messa a rischio da alcune manovre e al centro della questione ci sono ben sette banche coinvolte.

Addio bonifico, gli alti vertici non tornano indietro

Sul sito leggioggi.it è stata riportata una notizia a dir poco sconvolgente e riguarda la Russia che riceverà delle sanzioni economiche attraverso il blocco del Sistema Swift Bancario. La questione non riguarderà la banca del gas Gazprombank e il gruppo bancario russo Sberbank.

In questi giorni in molti Paesi europei alleati con la Nato hanno comunicato di voler estromettere alcune banche russe da questo sistema di pagamento elettronico per quello che sta accadendo da mesi. Sì è arrivati a ciò per impossibilità di dialogo con la Russia secondo quanto riportato dal premier Mario Draghi lo scorso 25 febbraio.

Ecco qual è lo scopo di questa scelta

Lo Swift non è altro che una sorta di combinazione alfanumerica che permette di identificare l’istituto bancario del mittente del pagamento e del destinatario quando si parla di bonifici internazionali. In poche parole si identifica da dove proviene il pagamento non viene comunicato come l’IBAN, ragion per cui deve essere chiesto direttamente alla banca.

Lo scopo sarà quello di danneggiare il sistema finanziario russo bloccando il sistema Swift a sette banche internazionali come la Banca Rossiya e Vtb Bank. Risultano al momento escluse quelle menzionate prima, Gazprombank e il gruppo bancario russo Sberbank.