Bonus figli 2025, una sola mossa ti danno 3.600€ | Dopo la nascita parte la corsa contro il tempo

Con l’arrivo di un figlio, basta seguire una semplice procedura per poter ricevere una notevole somma in denaro.

La nascita di un bambino è indubbiamente uno dei momenti più belli e memorabili nella vita di un genitore. Ma come sappiamo bene, ci sono notevoli spese da affrontare nei mesi e negli anni successivi, che rischiano di mettere in difficoltà tante famiglie.

Nonostante la gioia e la grande emozione che si prova nel dare il benvenuto a un piccolo e tenero essere umano, c’è un aspetto che non deve essere mai sottovalutato, ovvero quello economico. A questo proposito il governo ha messo a disposizione una serie di bonus mirati ad aiutare i neogenitori.

Si tratta di sostegni monetari, utili per coprire i costi del nascituro che si sosteranno nel prossimo futuro. Tuttavia, è fondamentale capire la procedura da seguire per non lasciarseli scappare. Qui di seguito troverete tutte le informazioni a riguardo.

In arrivo agevolazioni economiche per i figli: tutto ciò che c’è da sapere

La prima cosa da fare dopo la nascita di un figlio è quella di ottenere il codice fiscale, senza il quale non è possibile usufruire di alcun beneficio economico offerto dallo Stato. A questo proposito basterà effettuare l’iscrizione all’anagrafica. Successivamente, è necessario richiedere l’ISEE.

Qualora sia già attivo, deve essere aggiornato inserendo il nuovo membro della famiglia. Altrimenti si dovrà compilare la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica). Si tratta di un passaggio essenziale perché la maggior parte dei bonus si basano su questo indicatore.

I bonus figli disponibili

Tra gli aiuti che si possono richiedere c’è l’Assegno Unico, che viene erogato in base al proprio reddito famigliare e a prescindere dallo stato lavorativo attuale. Per riceverlo, non si dovrà fare altro che accedere sul sito INPS (tramite credenziale SPID, CIE o CNS) e seguire la procedura indicata, che comporta anche l’inserimento dei dati del neonato.

Poi c’è il Bonus nuovi nati, che prevede l’erogazione di 1000 euro, ma ne possono usufruire solo le famiglie che presentano un ISEE inferiore a 40 mila euro. Anche in questo caso però, si ottiene se si inoltra la richiesta telematica all’INPS entro sei mesi dalla nascita del figlio. Infine, le mamme che non hanno un’occupazione possono ottenere L’assegno di maternità comunale pari a 2037 euro. È indispensabile però disporre di un ISEE inferiore a 20.382,90 euro.