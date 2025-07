Vacanze Lidl, vai in campeggio con 14,99€: l’offerta dell’estate per rilassarti senza spendere una fortuna | In offerta solo adesso

Con la nota catena di supermercati si potrà ottenere il set da campeggio ideale: bastano meno di quindici euro per portarselo a casa.

Ancora una volta Lidl ha pensato ai suoi clienti e alle loro necessità, soprattutto in questo periodo di alte temperature. Questo infatti è il momento migliore per cimentarsi in qualche escursione di montagna, dove è possibile rimanere al fresco ed evitare così le terribili giornate afose che hanno caratterizzato le ultime settimane.

Detto ciò, non c’è nulla di meglio che trascorrere questo tempo in tenda, magari in compagnia dei proprio amici. E la nota catena di supermercati tedesca ha messo a disposizione dei consumatori un’offerta imperdibile.

Famosa per la sua economicità e qualità, quest’ultima è riuscita nuovamente a sorprendere i suddetti con un prodotto sensazionale e immancabile quando ci si appresta ad andare in campeggio. Ma scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Un set da campeggio economico ed essenziale

Dal 1973, anno della fondazione, Lidl ha sempre cercato di soddisfare le aspettative dei suoi clienti. Stavolta lo ha fatto mettendo a disposizione un set accessori per tenda da campeggio, composto da ben 50 pezzi. Può essere vostro alla modica cifra di 14,99 euro.

In questo sono inclusi: 10 chiodi per terreni rocciosi, 10 chiodi per terreno, 10 picchetti, 10 picchetti ondulati, 6 tenditori a due fori, un tirante, l’estrattore per picchetti, un martello di gomma con bordo in acciaio e una borsa arrotolabile. Insomma, tutto il necessario per costruire una tenda comoda e robusta.

Altri strumenti per trascorrere momenti indimenticabili in campeggio

Lidl non ha pensato solo al set accessori per tenda, ma a tanti altri prodotti estremamente utili per un campeggio. Tra questi, una borsa termica con cuscinetto in gel refrigerante, perfetta per mantenere al fresco cibo e bevande. È in vendita a soli 4,99 euro.

Per riposare al meglio si consiglia di utilizzare un materassino gonfiabile, reperibile in uno dei punti vendita della catena a 19,99 euro. I piccini invece possono approfittare di un’altra offerta, una sedia da campeggio (8,99 euro), dove rimanere comodi e magari fare un bel sonnellino rigenerante. Ovviamente non può mancare la tenda da campeggio vera e propria, che Lidl ha messo a disposizione a 24,99 euro.