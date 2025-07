Giubileo dei Giovani: come cambia la mobilità a Roma dal 28 luglio al 3 agosto

Modifiche, navette speciali e metro potenziate per accogliere migliaia di pellegrini: la guida semplice per orientarsi tra i trasporti della Capitale

Oggi Roma accoglierà uno degli eventi più attesi dell’Anno Santo: il Giubileo dei Giovani, evento in programma da lunedì 28 luglio a domenica 3 agosto. Per l’occasione, migliaia di pellegrini giungeranno da tutta Italia e dall’estero per partecipare agli eventi religiosi e culturali che animeranno diversi luoghi simbolo della Capitale: da San Pietro al Circo Massimo, fino all’area di Tor Vergata, teatro delle celebrazioni finali.

Come accade in ogni grande appuntamento internazionale, il sistema della mobilità urbana sarà messo alla prova e, proprio per questo motivo, il Comune di Roma, in collaborazione con Atac e Roma Servizi per la Mobilità, ha messo a punto un articolato piano di trasporto pubblico.

Questa guida vuole aiutare tutti – cittadini e pellegrini – a muoversi con maggiore consapevolezza in città durante questa settimana speciale.

Il programma del Giubileo: dove si svolgono gli eventi

Il Giubileo dei Giovani sarà scandito da momenti di accoglienza, preghiera e intrattenimento diffusi in più quartieri della città.

Ecco le principali tappe:

28 luglio : arrivo dei partecipanti e accoglienza.

: arrivo dei partecipanti e accoglienza. 29 luglio : ore 18:00, messa di benvenuto in piazza San Pietro .

: ore 18:00, messa di benvenuto in . 30-31 luglio : attività diffuse nei quartieri romani, per favorire l’incontro con la cittadinanza.

: attività diffuse nei quartieri romani, per favorire l’incontro con la cittadinanza. 1 agosto : dalle 10:30 alle 18:00, giornata penitenziale al Circo Massimo .

: dalle 10:30 alle 18:00, . 2 agosto : dalle 14:00 eventi musicali in varie zone, mentre alle 20:30 è prevista la Veglia con il Papa a Tor Vergata .

: dalle 14:00 eventi musicali in varie zone, mentre alle 20:30 è prevista la . 3 agosto: alle 9:00, Santa Messa conclusiva presieduta dal Pontefice sempre a Tor Vergata.

Metropolitana e ferrovie: come raggiungere i luoghi degli eventi

28 luglio – 1 agosto: Basiliche e Circo Massimo

Chi intende partecipare ai pellegrinaggi verso le quattro Basiliche Papali e al Circo Massimo potrà utilizzare principalmente la metropolitana e le ferrovie regionali:

San Pietro : Metro A (Ottaviano) e treni FL3/FL5.

: Metro A (Ottaviano) e treni FL3/FL5. San Giovanni in Laterano : Metro A e Metro C.

: Metro A e Metro C. Santa Maria Maggiore : Metro A e B (Termini), oppure Metro B (Cavour).

: Metro A e B (Termini), oppure Metro B (Cavour). San Paolo fuori le Mura : Metro B o la ferrovia Roma-Lido (Metromare) .

: Metro B o la ferrovia . Circo Massimo: raggiungibile tramite Metro B.

Tor Vergata: percorsi pedonali e metro potenziate

Per i grandi eventi del 2 e 3 agosto nell’area di Tor Vergata, è prevista una pedonalizzazione speciale e l’accesso sarà possibile solo attraverso tre varchi:

Archiginnasio Passo Lombardo CNR

I partecipanti potranno arrivare a piedi con queste combinazioni:

Metro A – Anagnina : + camminata di 5 km fino al varco 2

: + camminata di 5 km fino al varco 2 Metro C – Grotte Celoni : + camminata di 5 km fino al varco 3

: + camminata di 5 km fino al varco 3 FL4 o FL6 – stazione Ciampino: + camminata di 7,5 km fino al varco 2

Per chi vuole vivere un’esperienza più spirituale, è previsto anche un Cammino del Giubileo di 16 km da piazza Santa Croce in Gerusalemme fino all’area di Tor Vergata, passando per via Prenestina e il Parco di Tor Tre Teste.

Orari speciali della metropolitana

Per agevolare la partecipazione e il rientro dei pellegrini, i servizi metro saranno potenziati:

29 luglio : Metro A e B attive fino all’ 1:30 di notte

: Metro A e B attive fino all’ 2 e 3 agosto : Metro A, B e C attive dalle 4:30 del mattino all’ 1:30 di notte Metro C potenziata nella tratta San Giovanni-Grotte Celoni Stazioni Torre Angela e Torrenova chiuse In fase di deflusso, chiusura in ingresso della stazione San Giovanni (utilizzare Manzoni o Re di Roma )

:

Ferrovie: corse aggiuntive e chiusure per sicurezza

Trenitalia ha previsto corse straordinarie sulle linee FL4 e FL6, ma per motivi di sicurezza la stazione Tor Vergata resterà chiusa il 2 e 3 agosto.

Linee tram sospese e bus sostitutivi

Per garantire il Cammino dei Pellegrini, le linee tram 5, 14 e 19L saranno sospese. In loro sostituzione saranno attivi bus dedicati lungo i percorsi.

Navette straordinarie

Per sostenere i flussi straordinari, Atac ha attivato varie navette speciali:

Fiera di Roma – Piazza dei Partigiani (Metro B) 28 luglio: ore 21:00 – 00:30 Dal 29 luglio al 1° agosto: 7:00 – 10:00 (da Fiera a Partigiani) 21:00 – 00:30 (da Partigiani a Fiera)

Fiera di Roma – Cornelia (Metro A) Attiva solo il 2 agosto, dalle 7:00 alle 10:00 , in direzione Cornelia

Via del Fontanile di Carcaricola – Anagnina (Metro A) Attiva il 4 agosto, dalle 20:00 alle 23:30 , per il deflusso finale



Dove parcheggiano i bus turistici

Per i pullman turistici che accompagneranno i gruppi organizzati, è stato predisposto un piano di sosta straordinario con 11 zone dedicate, sia a Roma che nei comuni limitrofi, come Ciampino e Monterotondo.

