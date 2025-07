Vietato applaudire, ti becchi 500€ di multa appena scendi dal volo: Ryanair ha imposto la regola per chi è troppo felice

La nota compagnia aerea è passata alle maniere forti: in arrivo una sanzione salata per i passeggeri che non rispettano le nuove direttive.

Le vostre vacanze potrebbero cominciare nel peggiore dei modi, soprattutto se siete in procinto di volare. La Ryanair, una delle compagnie aeree più popolari d’Europa, ha infatti deciso di sanzionare tutti i passeggeri che esibiscono comportamenti aggressivi o molesti.

In passato diversi voli hanno subito dirottamenti o ritardi a causa di episodi spiacevoli, che hanno coinvolto spesso l’abuso di alcol o sostanze stupefacenti. Il viaggio in aereo viene visto come un periodo di relax, durante il quale ci si può riposare e recuperare le energie per affrontare il resto della giornata.

Ecco perché questo dovrebbe essere un momento in cui viene garantita la massima sicurezza per tutte le persone a bordo, personale compreso. La società irlandese ha quindi deciso di passare dalle parole ai fatti, introducendo un regolamento più severo.

Ryanair e le sanzioni ai passeggeri fastidiosi

Chiunque mostri un atteggiamento turbolento durante un volo, riceverà una multa di 500 euro. Questa è la decisione dei vertici Ryanair, volta a ridurre gli episodi poco edificanti che hanno recentemente coinvolto i passeggeri partiti dal Regno Unito e diretti ad Ibiza.

Da oggi dunque, oltre a essere scortati giù dall’aereo, i responsabili dovranno sborsare fior fior di quattrini. Anche se può sembrare una scelta alquanto drastica, la compagnia aerea la considera più che giustificata, soprattutto se si ha a che fare con persone che hanno abusato di alcol o droghe e che quindi tendono a non avere la consapevolezza delle loro azioni.

Episodi da non ripetere

Ryainair è stata molto chiara a riguardo: “È inaccettabile che i passeggeri debbano subire disagi a causa del comportamento di una singola persona”. Nonostante questi episodi non siano all’ordine del giorno, la suddetta ritiene che multare i passeggeri molesti sia più che corretto, soprattutto se per colpa loro il volo deve essere posticipato o perfino dirottato nei casi più gravi.

Questa non è l’unica misura preventiva implementata dalla compagnia, che in questi giorni ha iniziato a vietare, nelle tratte più “inclini a comportamenti non idonei”, il trasporto di bottiglie a bordo degli aerei, anche quelle contenenti acqua.