Sembra Versailles, ma si trova a un’ora da Roma: il giardino con labirinto più bello e perfetto d’Italia | Un castello segreto con 400 anni di storia

Poco distante dalla capitale italiana c’è un castello con il giardino più bello d’Europa. Sarà come essere catapultati nella Reggia di Versailles.

Chi non ha mai avuto modo di vedere almeno una puntata del cartone animato Lady Oscar? La protagonista è una giovane donna educata come se fosse un maschio dal padre e stringe una profonda amicizia con la regina Maria Antonietta.

Anche se si tratta di un personaggio fittizio, le vicende narrate sono realmente accadute e il contesto di corte presso la Reggia di Versailles è realistico. Ogni dettaglio è stato curato alla perfezione e i più curiosi, una volta avuta l’opportunità, si sono recati sul posto per vedere con i propri occhi la maestosità della residenza dei sovrano francesi.

La reggia fu fortemente voluta da Luigi XIV perché voleva allontanarsi da Parigi e invitò la nobiltà a trasferirsi lì per tenerla sotto controllo. Non a caso essa è il simbolo del potere assoluto della Monarchia francese durante il periodo dell’Antico regime. Contiene oltre 2.300 stanze (1.000 sono adibite a museo), 60.000 opere d’arte e un parco che occupa una superficie di 815 ettari.

Progettata dal famoso architetto napoletano dell’epoca Luigi Vanvitelli, rappresenta lo sfarzo del regno francese con giardini curatissimi e gli interni riccamente dai decorati. Non ci crederai, ma in Italia c’è un castello altrettanto maestoso e incantevole. Ecco di quale si tratta.

Nel Lazio c’è una maestosa dimora degna di un re

Il castello in questione è un’opera architettonica che fa parte del comune Vignanello nella provincia di Viterbo. Nel 1531 fu costruito il castello sotto le direttive dell’architetto Jacopo Barozzi da Vignola. I lavori terminarono nel 1538 e successivamente furono creati i giardini di stile rinascimentale.

Essi sono considerati i più belli in assoluto d’Europa. Il castello è distante un’ora e mezza da Roma ed è perfetto per coloro che vogliono essere avvolti nel manto del romanticismo. Nel corso del tempo furono accolti al suo interno papi, ambasciatori, papi e uomini di cultura. Solo nel 1704 fu acquistato da una famiglia di una certa importanza in ambito sociale.

Luogo immerso nel verde e nel romanticismo

Stiamo parlando del Castello Ruspoli. A primo piano ci sono delle stanze con gli arredi tipici del 600 e del 700 e ci sono anche degli affreschi e ritratti di famiglia. Al secondo piano ci sono delle stanze dove è possibile dormire per vivere un’esperienza unica nel suo genere.

È possibile visitarlo il sabato e la domenica e nei giorni festivi su prenotazione. Non molto distante dal castello c’è il Palazzo Farnese a Caprarola che merita altrettanto di essere visitato. Se vuoi ampliare il tuo bagaglio culturale ne hai ampiamente la possibilità.