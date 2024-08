Blitz della Polizia in corso, arrestati autori di furti commessi nelle gioiellerie della Capitale

Questa mattina, la Polizia di Stato di Roma, coordinata dalla Procura della Repubblica, ha lanciato un’importante operazione contro una banda di ladri specializzati in furti di gioiellerie nella Capitale. Gli arrestati, tutti di nazionalità italiana, sono sospettati di essere coinvolti in una serie di colpi che hanno scosso il settore della gioielleria romana negli ultimi mesi.

Banda di ladri specializzati in furti nelle gioiellerie

L’operazione si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione per la sicurezza delle attività commerciali di alto profilo a Roma, dove le gioiellerie sono state ripetutamente prese di mira. Tra i colpi più significativi attribuiti a questa banda, vi è il furto presso una nota gioielleria di via Condotti, in cui i ladri sono riusciti a sottrarre gioielli per un valore di circa 500.000 euro, utilizzando tecniche sofisticate come il “metodo del buco” per accedere ai locali.

Le indagini, avviate mesi fa, si sono concentrate su un gruppo di individui che agiva con precisione chirurgica, riuscendo a mettere a segno diversi furti, per un valore complessivo che si stima intorno ai 100.000 euro in un solo anno. La polizia, attraverso appostamenti e analisi dei dati, è riuscita a identificare i membri della banda, concludendo l’operazione nelle prime ore di oggi.

L’operazione rappresenta un passo significativo nella lotta contro la criminalità organizzata che prende di mira le attività di lusso a Roma, offrendo un segnale di sicurezza per i commercianti e i cittadini della Capitale.