Roma, spacciavano droga via chat: in manette padre e figlio

Telegram è spesso utilizzato da gruppi criminali per condurre attività illegali come lo spaccio di droga o la vendita di armi

Padre e figlio sono stati arrestati a Roma dopo essere stati colti in flagrante mentre ricevevano un messaggio su Telegram che richiedeva dosi di droga, proprio durante un controllo dei carabinieri.

I due uomini, un 44enne e suo figlio di 20 anni, entrambi disoccupati e con precedenti, erano a bordo di una Smart nella zona di Tor Vergata, alla periferia della capitale, quando sono stati fermati dai militari per un controllo di routine.

Mentre erano ancora in presenza delle forze dell’ordine, i loro telefoni hanno ricevuto un messaggio su Telegram con una richiesta di stupefacenti. Questo ha immediatamente insospettito i carabinieri, che hanno proceduto a perquisire l’auto. La perquisizione ha portato alla scoperta di 92 grammi di hashish, 7 dosi di cocaina e 1.239 euro in contanti, confermando così che i due erano coinvolti nello spaccio di droga. Ora sono accusati di detenzione ai fini di spaccio di droga in concorso.

Cos’è Telegram

Telegram è una piattaforma di messaggistica istantanea lanciata nel 2013, nota per la sua rapidità e versatilità. Consente agli utenti di inviare messaggi di testo, foto, video, file e documenti, oltre a creare gruppi con un numero elevato di partecipanti e canali di trasmissione per la diffusione di contenuti a un vasto pubblico.

Una delle caratteristiche più apprezzate di Telegram è la crittografia end-to-end, che garantisce che solo il mittente e il destinatario possano leggere i messaggi, rendendoli inaccessibili a terze parti, incluso lo stesso servizio di Telegram. Le chat segrete, una delle funzionalità più avanzate, offrono ulteriori livelli di sicurezza, permettendo ai messaggi di autodistruggersi dopo un determinato periodo di tempo.

Un bacino enorme per la criminalità

Grazie a queste caratteristiche, Telegram è diventata una delle piattaforme preferite per chi cerca privacy nelle comunicazioni. Tuttavia, la stessa sicurezza e l’anonimato che rende Telegram attraente per milioni di utenti in tutto il mondo ha attirato anche l’interesse di chi intende utilizzare il servizio per scopi illeciti. Negli ultimi anni, viene spesso utilizzato da gruppi criminali per condurre attività illegali come lo spaccio di droga, la vendita di armi e altre operazioni clandestine, sfruttando l’anonimato e la difficoltà di tracciamento delle comunicazioni.