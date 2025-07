BICCHIERI OPACHI – Il segreto dei ristoranti per averli sempre brillanti, ci spruzzano due prodotti da 1€ | Perfetto in 10 secondi

E’ sufficiente ricorrere ad un solo ingrediente naturale per sbarazzarsi una volta per tutte dell’opacità che si crea sui bicchieri.

Da vino, con motivi fantasiosi e chi più ne ha più ne metta… Di bicchieri se ne trovano davvero di tutti i gusti. Del resto sono degli utensili che non mancano mai nella nostra cucina. E solitamente dopo ogni uso si procede al lavaggio in lavastoviglie.

Tuttavia, con tale processo, alcuni bicchieri tendono a diventare opachi, perdendo di fatto la loro originale brillantezza. I motivi possono essere vari: l’acqua risulta troppo calcarea, le temperature impostate sono troppo elevate oppure l’elettrodomestico presenta della sporcizia.

L’opacità presente nei bicchieri che utilizziamo regolarmente durante i pasti rappresenta un problema che affligge milioni di italiani. Per risolverlo, molti ricorrono all’acquisto di un nuovo set, ma in realtà ci sono dei trucchetti semplici e super efficaci in grado di farvi risparmiare tempo e denaro.

Bicchieri opachi: le soluzioni naturali a portata di mano

Come accennato in precedenza, una delle cause più diffuse dell’opacità è legata all’eccessiva quantità di calcare presente nell’acqua. Questa sostanza infatti ha lo svantaggio di ridurre la capacità del detergente che si utilizza durante il lavaggio in lavastoviglie. A questo proposito però si può ricorrere a dei rimedi infallibili e soprattutto naturale.

Uno di questi è rappresentato dal bicarbonato di sodio: non bisognerà fare altro che scioglierne un po’ nell’acqua e lasciare i bicchieri in ammollo per una notte. Al mattino sarà sufficiente risciacquarli con acqua fredda: noterete subito la differenza.

Alcuni ingredienti gastronomici aiutano a rimuovere l’opacità dai bicchieri

Un altro strumento naturale ed efficace contro l’opacità è il semplice limone, noto per le sue proprietà sgrassanti e igienizzanti. Ebbene in questo caso basterà creare una miscela di acqua e aceto e aggiungervi il succo di limone.

In alternativa si può optare per il trucchetto del sale e dell’aceto bianco. Anche qui bisogna preparare una miscela in pari quantità. Quindi lasciate al suo interno i bicchieri per una notte intera, per poi risciacquarli con acqua fredda. Questi due ingredienti riusciranno a farli tornare alla normalità grazie alla capacità di sciogliere le incrostazioni di calcare e grasso.