APERITIVO SOTTO I 20 € – I migliori di Roma scelti dal Gambero Rosso: mangi da Re e spendi da povero | Selezione firmata

Ci sono alcuni locali della Capitale dove è possibile gustare un aperitivo di ottima qualità ad un prezzo stracciato.

Con l’arrivo del bel tempo e soprattutto delle alte temperature, non c’è nulla di meglio che godersi un delizioso aperitivo in centro città, magari in compagnia di qualche amico. Come sappiamo però, i rincari di beni e servizi lo hanno reso alquanto costoso.

Tuttavia ci sono delle eccezioni. Alcuni locali romani presentano delle offerte davvero imperdibili, non solo in termini di prezzo ma anche di qualità ed esperienza gastronomica. Proprio così, non avrete più bisogno di sborsare fior fiori di quattrini per uno spritz o un bicchiere di vino.

Oggi vogliamo aiutarvi a risparmiare indirizzandovi verso dei posticini super eleganti ed economici. Potrete scegliere in base alle vostre preferenze in termini di cibo, atmosfera, e collocazione geografica. Non resta che scoprirli insieme.

Aperitivo romano economico e sfizioso

L’aperitivo rappresenta un momento irrinunciabile per gli italiani, anche se nell’ultimo periodo è diventato sempre più costoso. Tuttavia, ci sono dei luoghi che permettono di gustarlo spendendo meno di 20 euro. Un affare più che ottimo!

Per esempio, Ciclostazione Frattini è un locale polivalente e variegato, perfetto per trascorrere una serata tra amici o fare una cena tra colleghi. I prezzi sono super abbordabili. Un menù di fritti, finger food + drink viene a costare 10 euro. Invece, per un’esperienza alternativa ed orientale c’è Dao, fondato e gestito da Jianguo Shu, ormai residente in Italia da oltre trent’anni. Qui con 15 euro vengono serviti quattro dim sum e un drink.

Una consumazione conveniente e soddisfacente

Se desiderare buttarvi sulla cucina anglosassone, allora Dondolo fa al caso vostro. L’utilizzo di materie prime fresche rende tutto ancora più memorabile. Per non parlare dell’ampia scelta di vini e birre, e gli immancabili stuzzichini.

Per gli amanti delle ore piccole c’è Fischio, aperto fino alle due di notte. Situato vicino alla metro Cipro, qui l’offerta di vini e cocktail si spreca, e si possono accompagnare con pizza, tramezzini o snack di vario tipo. Se invece ci si vuole concedere una serata in una enoteca, allora si consiglia oWine, dove è possibile sorseggiare un vino naturale, oppure un ottimo cocktail. Anche in questo caso il menù comprende numerosi piatti, semplici ed economici.