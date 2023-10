Bezzecchi e l’infortunio, pilota operato dopo frattura alla clavicola: come sta

(Adnkronos) – Intervento riuscito per Marco Bezzecchi, sotto i ferri questa mattina per ridurre la frattura alla clavicola destra. Ieri l'infortunio quando il pilota del Mooney VR46 Racing Team è caduto nella consueta sessione di allenamento al Motor Ranch di Tavullia. Lo fa sapere il team di MotoGp con una nota. Bezzecchi ha raggiunto l’Unita Operativa di Ortopedia e Traumatologia presso la UNIMORE dove l’equipe coordinata dal Professor Porcellini ha eseguito l’intervento per ridurre la lesione. L’operazione, della durata di un’ora e mezza, ha avuto esito positivo. Il pilota inizierà il percorso riabilitativo immediatamente: il suo rientro in pista sarà valutato nelle prossime 48 ore. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata